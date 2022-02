Manchester United : Solskjaer défendu par Fernandes

Bruno Fernandes a refusé de blâmer Ole Gunnar Solskjaer après l'humiliante défaite 4-1 de Manchester United contre Watford samedi, insistant sur le fait que c'est un échec collectif.

Josh King, Ismaila Sarr, Joao Pedro et Emmanuel Bonaventure ont marqué des buts contre les Red Devils, et Harry Maguire a été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune.

Ce résultat signifie que United n'a gagné qu'une seule fois lors de ses six derniers matches de Premier League, avec quatre défaites et 12 buts encaissés, et la pression s'intensifie sur la position de Solskjaer en tant que manager.En effet, une réunion du conseil d'administration aurait eu lieu à la suite de la défaite.

Fernandes a cependant rejeté la responsabilité de la mauvaise forme de l'équipe sur l'équipe en tant qu'unité collective.

"C'est la faute de tout le monde", a déclaré Fernandes à beIN Sports après le match. "Ce n'est pas l'entraîneur, ce n'est pas un joueur ou deux, c'est tout le monde. Tout le monde doit prendre ses responsabilités parce que tout le monde doit faire mieux, tout le monde. Aucun d'entre nous ne peut dire 'je m'en sors bien'".

Fernandes estime que United n'a joué que pendant une moitié du match et a décrit la première mi-temps comme "bâclée", tout en soulignant les problèmes défensifs des Red Devils.

"Nous avons joué mais juste pour une mi-temps et ce n'est pas suffisant dans ce genre de match en Premier League", a poursuivi Fernandes. "Ce n'est pas suffisant de jouer juste pendant une mi-temps."

"Watford est une bonne équipe, elle est agressive, elle a de la qualité en attaque, et si vous leur donnez des chances, vous allez encaisser des buts. C'est un problème pour nous depuis de nombreux matchs et je pense que l'attitude en deuxième mi-temps était là mais en première mi-temps, c'était trop négligé de la part de tout le monde."