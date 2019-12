Manchester United, Solskjaer confirme l'intérêt pour Haaland et écarte un départ de Pogba

L'entraîneur de Manchester United a évoqué le mercato hivernal et ne compte pas perdre le champion du monde 2018.

Ole Gunnar Solskjaer est resté mystérieux sur les spéculations liant l'attaquant du Red Bull Salzburg, Erling Haaland, à un transfert à , tout en insistant sur le fait que Paul Pogba ne sera pas vendu en janvier. Solskjaer aurait été en Autriche vendredi dernier pour rencontrer Haaland, le phénomène norvégien ayant épaté les meilleurs clubs européen en , qui est devenu l'une des principales cibles des Red Devils pour le mercato hivernal.

En conférence de presse avant le déplacement de Manchester United à Watford, Ole Gunnar Solskjaer a été invité à répondre à de nouvelles rumeurs selon lesquelles Haaland serait en route pour Manchester United : "Je ne pense pas qu'il est en route pour venir ici, pour être juste avec vous - ce n'est pas pour me voir, de toute façon. Vous savez, je ne peux pas faire de commentaires sur les joueurs des autres équipes. Je l'ai dit à plusieurs reprises".

Solskjaer intransigeant pour Pogba

"Eh bien, il ne vient pas à Manchester parce que ... eh bien, je connais le garçon, ses amis et tout ça. Il est en vacances de Noël. Non pas à Manchester mais vous ne pouvez pas voler n'importe où depuis Stavanger, vous pouvez, vous devez donc passer par Manchester", a conclu l'entraîneur norvégien au sujet de son compatriote. Si Ole Gunnar Solskjaer a botté en touche, nul doute qu'il aimerait convaincre et pouvoir compter sur le renfort d'Erling Haaland dans son secteur offensif.

Autre dossier chaud concernant le mercato de Manchester United, l'avenir de Paul Pogba. Blessé quasiment depuis le début de saison, l'international français est sur le retour, mais n'a pas pu jouer le week-end dernier car il était malade. L'été dernier, Paul Pogba avait été annoncé avec insistance du côté du , mais faute d'accord entre les deux clubs, il a été contraint de rester à Manchester United lors de la première partie de saison.

Les rumeurs de départ sont toujours bien présentes, mais Ole Gunnar Solskjaer ne compte pas laisser partir le milieu de terrain français, sur qui il compte pour faire passer un cap supplémentaire aux Red Devils, durant le mercato hivernal : "Il ne sera pas vendu en janvier, non". Une réponse simple qui a le mérite d'être claire de la part du technicien norvégien, intransigeant sur la présence de Paul Pogba à Old Trafford jusqu'en juin prochain.