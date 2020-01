Manchester United - Solskjaer : "Besoin de plus de buteurs"

L'entraîneur des Red Devils, éliminés de League Cup par City, estime que son équipe manque de qualité et de nombre dans le secteur offensif.

Malgré sa courte victoire à l'Etihad Stadium (0-1), est éliminé en demi-finale de par les Citizens après la défaite du match aller à Old Trafford (1-3). Après la rencontre, Ole Gunnar Solskjaer a notamment pointé du doigt le manque de force de frappe offensive de son équipe.

"On a besoin de plus de buteurs, de plus de buts. On a besoin de personnes capables de se casser le nez ou un orteil pour marquer", s'est-il exclamé alors qu'Anthony Martial était aligné une nouvelle fois en pointe, appuyé de Mason Greenwood et d'un Jesse Lingard très décevant cette saison.

Et le Norvégien de poursuivre : "On n’a pas toujours besoin de marquer de beaux buts. Je dois mettre mes joueurs en concurrence plus souvent." Et recruter un attaquant d'ici vendredi soir et la fin du mercato hivernal ?

Cinquièmes en championnat, les Red Devils sont privés de leur meilleur buteur Marcus Rashford pour plusieurs semaines en raison d'une blessure au dos. Une absence difficile à combler jusqu'à présent.