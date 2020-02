Manchester United - Solskjaer attend beaucoup d'Ighalo

Arrivé cet hiver, l'attaquant nigérian devrait faire partie du groupe des Red Devils qui se déplacent à Stamford Bridge lundi.

Odion Ighalo n'a pas besoin d'un travail de longue haleine à l'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers pour avoir un impact sur le terrain selon son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Les Red Devils ont fait venir l'ancien buteur de de le jour de la fermeture du marché des transferts pour un prêt jusqu'à la fin de la saison.

United se rend à Londres ce lundi pour défier après quinze jours de break - lors desquels le joueur n'a pas suivi ses coéquipiers en Espagne par précaution en raison du coronavirus.

"Je n'avais pas besoin d'une séance d'entraînement pour faire quelque chose, a déclaré l'entraîneur norvégien. En tant qu'attaquant, on sait parfois qu'on est jeté dehors et qu'on fait ce qu'on peut. Il se peut qu'il doive quitter le banc de touche et nous faire marquer un but, et il fait ce qu'il a toujours fait.

Plus d'équipes

"Il sera avec nous [à Chelsea]. Evidemment, maintenant il est sorti de cette période de deux semaines de précaution. Il va voyager avec nous et nous verrons s'il jouera ou non. Nous sommes restés en contact avec lui et bien sûr nous avons fait notre propre programme, il a fait le sien. De toute façon, il allait toujours devoir s'intégrer au groupe après avoir été en Chine.

"Il doit s'habituer aux joueurs et à l'équipe et doit se mettre au niveau aussi vite que possible. Il a travaillé très dur, je pense qu'il se pince parfois parce qu'il est maintenant dans son club préféré à l'âge de 30 ans mais il l'a mérité. J'espère qu'il nous impressionnera autant pour qu'on puisse le voir jouer".

Les Mancuniens se sont mis à la recherche d'un buteur après la blessure de Marcus Rashford, qui sera absent pour un long moment. L'arrivée d'Ighalo, auteur de 39 buts en 99 sorties avec les Hornets entre 2014 et 2017 reste toutefois une surprise.

"[Avec] la blessure de Marcus... Nous avions besoin d'un autre attaquant, a poursuivi Solskjaer. Quand nous avons eu la chance d'avoir Odion [Ighalo], en prêt, c'était pour nous un buteur - meilleur buteur de la CAN l'année passée - nous avons pensé 'oui, il peut aider le club'.

L'article continue ci-dessous

"Je sais que c'est un joueur très professionnel, un bon gars et il va donner quelque chose au groupe."