Manchester United, Solskjaer assure "qu’aucun deal" n’est signé pour Lingard

Annoncé à West Ham, Jesse Lingard est toujours un joueur de Manchester United selon son coach. Même s’il estime que les choses peuvent bouger.

Entre Edinson Cavani, Anthony Martial, Mason Greenwood, Marcus Rashford ou encore Bruno Fernandes, on en oublierai presque que Jesse Lingard fait partie de l’effectif de . Censé représenter le renouveau mancunien avec Rashford, l’ailier anglais n’est plus qu’une option de secours dans l’esprit d’Ole Gunnar Solskjaer. Il n’a participé à aucun match de depuis le début de la saison et ne compte que trois apparitions dans les coupes nationales.

Avec seulement 179 minutes au compteur, le pur produit de la formation mancunien a donc émis le souhait de quitter le club afin de gagner du temps de jeu en vue de l’Euro 2021. Un temps associé à l’OGC Nice, Lingard devrait bien rester en .

D’après The Times, David Moyes, entraîneur de , fait le forcing pour attirer l’ancien espoir anglais à Londres. Interrogé sur le cas du joueur sous contrat jusqu’en 2022 avec les Red Devils, Solskjaer a assuré que rien n’était encore signé entre les différentes parties.

"Ils (Lingard et Williams) font toujours partie du club, font partie de l'équipe, s'entraînent bien, aucun accord n'a été conclu pour les joueurs qui sont annoncés partant, a fait le point le coach norvégien. Il reste encore du temps bien sûr avec de nombreux clubs intéressés par nos joueurs, alors voyons ce que arrive. Il est important de prendre en considération nos souhaits et nos plans mais aussi ceux des joueurs."

Arrivé durant l’été dernier après avoir été à deux doigts de rejoindre l’Olympique Lyonnais, Facundo Pellistri devrait lui aussi être prêté afin de goûter au haut niveau, après quelques mois en réserve.

"Oui, il y a eu des pourparlers et pas mal de clubs intéressés par Facundo pour un prêt et c'est peut-être quelque chose que nous le laisserons faire maintenant qu'il a eu quelques matchs dans les réserves et nous voulons qu'il ait un football régulier à un niveau élevé", a confié Solskjaer, assurant que Diallo, recruté durant l’hiver, restera au club.

Selon les dernières informations, Alavés et le Club Brugge sont les deux clubs venus aux renseignements pour le jeune ailier argentin.