Manchester United - Solskjaer assiste à Lyon-PSG

Après le match de son équipe, le manager des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, s'est envolé pour Lyon pour voir jouer le PSG.

Manchester United a battu Leicester City grâce à l'unique but de Marcus Rashford ce dimanche. Juste après la rencontre, Ole Gunnar Solskjaer s'est envolé pour Lyon afin d'assister au choc de Ligue 1 entre Lyon et le PSG le tout, à 10 jours du huitième de finale aller de Ligue des champions entre Manchester United et le club francilien à Old Trafford.

Le quotidien local Manchester Evening News affirme que le coach norvégien, appointé en lieu et place de José Mourinho en cours de saison, a écourté sa conférence de presse au King Power Stadium après le match contre les Foxes afin de rapidement rallier la France.