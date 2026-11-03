La crise à Manchester United semble s’être quelque peu apaisée. Mardi, l’équipe de Michael Carrick, un entraîneur sous pression, paraissait se diriger vers une nouvelle défaite face à l’AS Roma en Ligue des champions. Mais elle a brillamment effacé un retard de deux buts pour s’imposer 3-2. De quoi redonner du baume au cœur à Carrick et à ses joueurs.

L’AS Roma n’a fait aucun cas des problèmes de Manchester United et a ouvert le score dès la onzième minute. Parfaitement servi par Rodrigo Mora, Matias Soule a trouvé le chemin des filets. La situation s’est encore aggravée pour les locaux lorsqu’Ayden Heaven a commis une main dans la surface et que Donyell Malen a transformé le penalty : 0-2.

Un début de match catastrophique, donc, pour Manchester United, incapable de relancer rapidement le suspense dans cette rencontre de Ligue des champions. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo et Bruno Fernandes ont bien tenté leur chance, sans succès. L’AS Roma, qui alignait également Marten de Roon aux côtés de Malen, averti pour un tacle appuyé, a rejoint assez facilement les vestiaires à la pause, tout en regrettant un tir de Soule sur le poteau.

Après la pause, Manchester United a obtenu un penalty à la suite d’une faute de Gianluca Mancini. Fernandes a choisi le côté gauche, mais a vu avec effroi le gardien Devis Vásquez partir du bon côté. Le corps arbitral a toutefois ordonné de retirer le penalty, et Fernandes a cette fois marqué à onze mètres.

Les locaux se sont remis à croire en un bon résultat, mais ont eu de quoi enrager en voyant deux frappes toucher le poteau en peu de temps. Un tir de Cunha a été repoussé et Harry Maguire a reçu un carton jaune pour une faute appuyée.

Manchester United a continué à se battre et a été récompensé en fin de match. Servi par Fernandes, Cunha a égalisé avant d’inscrire le but de la victoire trois minutes plus tard. Old Trafford est entré en ébullition après l’improbable remontée de l’équipe de Carrick, malmenée ces derniers temps. Dans le temps additionnel, Cunha a toutefois reçu un deuxième carton jaune après une faute.

Le coup de sifflet final a déclenché de grandes acclamations. Enfin une raison de se réjouir pour les supporters de Manchester United. Un nouveau test à domicile attend l’équipe samedi, face à Aston Villa, battu 3-0 mardi sur la pelouse du FC Barcelone.