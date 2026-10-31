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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Manchester United se rapproche de la zone de relégation : Carrick tiendra-t-il jusqu'au duel face à la Roma ?

Chelsea vs Manchester United
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M. Carrick
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Une déclaration fracassante malgré la série de défaites

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Manchester United a de nouveau trébuché en Premier League, s'inclinant 2-0 face à Chelsea sur la pelouse de Stamford Bridge, ce samedi soir, dans le cadre de la neuvième journée.

L'équipe a poursuivi sa chute au classement, glissant à la 17e place avec 7 points, n'ayant signé qu'une seule victoire, pour 4 matches nuls. Sa défaite face à Chelsea aujourd'hui est la quatrième de la saison en Premier League.

United a nettement amélioré son rendement durant la première période, mais a payé son manque d'efficacité, les visiteurs ayant gâché plusieurs occasions de prendre l'avantage. Morgan Rogers a transpercé facilement la défense de United pour inscrire le premier but en début de seconde période. Puis Lisandro Martínez a écopé de deux cartons jaunes en l'espace de quelques instants et provoqué un penalty, transformé par Cole Palmer, anéantissant tout espoir de retour pour United.

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Malgré cela, Carrick a répondu à la question de la chaîne TNT Sports, qui lui demandait s'il s'attendait à conserver son poste jusqu'au prochain match contre la Roma en Ligue des champions : « Oui, nous devons aller de l'avant. Nous devons retenir les choses qui, selon nous, ont fonctionné aujourd'hui, et en tirer un peu de foi et de confiance, ainsi que beaucoup de points positifs, surtout en première mi-temps. »

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03 nov. 2026

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Il s'agit de la plus longue série de matches sans victoire de Manchester United depuis 38 ans, ce qui les place à seulement un point de la zone de relégation en Premier League.

Carrick a ajouté : « Après avoir été dans une très bonne position en première mi-temps, les deux périodes du match ne pouvaient peut-être pas être plus différentes à certains égards. Je pense que leur manière de faire et de jouer, la qualité du football et la façon dont nous avons joué en première mi-temps, donnent assurément des motifs d'encouragement. Nous devons en tirer parti. »

Les deux défaites concédées lors des trois premiers matches de la Ligue des champions ont fait reculer Manchester United à la vingtième place du classement de la phase de ligue composée de 36 équipes, ce qui le menace d'une absence lors des phases à élimination directe.

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