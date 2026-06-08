Manchester United se positionne pour recruter sa cible de rêve et ne se laisse pas décourager par un prix de 100 millions

Selon Fabrizio Romano, Manchester United a officiellement manifesté son intérêt pour Mateus Fernandes. Le club mancunien a pris contact avec l’entourage du milieu de terrain de 21 ans pour évoquer un éventuel transfert estival. West Ham United a immédiatement fait connaître ses conditions.

Selon l’expert mercato, les Hammers ont fixé un prix de 85 millions de livres sterling (environ 100 millions d’euros) pour le milieu portugais, montant acté par écrit lors d’une réunion avec ses représentants.

Si l’intérêt pour le joueur ne cesse de croître, Romano assure que Manchester United est actuellement le candidat le plus sérieux.

Les discussions entre Manchester United et l’entourage du joueur ont déjà commencé, tant sur le montant du transfert que sur les conditions personnelles.

Cet intérêt n’est pas fortuit : malgré la relégation des Hammers, le joueur a brillé et est considéré comme l’un des milieux les plus prometteurs de sa génération.

Les Red Devils voient en lui le successeur idéal de Casemiro, dont le départ est acté. « Fernandes quittera certainement West Ham, car il n’est pas un joueur pour le Championship », assure Romano.