Manchester United - Saha : "Cavani est une garantie"

Le buteur uruguayen va devoir se montrer performant rapidement pour aider les Red Devils après un début de saison compliqué.

L'ancien attaquant de Louis Saha a salué la signature d'Edinson Cavani et il pense que cela aidera l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer à surmonter un mauvais début de saison.

Saha sait ce qu'il faut faire pour réussir à Old Trafford, puisqu'il a joué dans des équipes qui ont remporté la et la pendant ses quatre années passées au club.

Cependant, beaucoup ont été déçus lorsque United a signé Cavani pour un transfert gratuit avant la fermeture de la fenêtre de transfert au lieu de viser Jadon Sancho à long terme. Pourtant, après avoir suivi de près le football français, Saha soutient l'ancien attaquant du , âgé de 33 ans, et considère qu'il peut aider à redresser l'équipe de Solskjaer, en difficulté.

Plus d'équipes

"Oui, j'étais très excité par cette signature, a-t-il déclaré à Goal. J'aurais aimé qu'il me rejoigne l'année dernière, je l'ai suivi depuis qu'il a joué à , je suis parisien et j'ai donc vu la plupart de ses 200 buts. Il est considéré comme une légende là-bas.

"En même temps, il est une garantie. Cavani vous donne une certaine performance par sa course, sa capacité à stresser les défenseurs, à aller de l'avant et à marquer des buts. Cela ne peut être que bon."

Avant la trêve internationale, United a perdu 6-1 à domicile contre le de José Mourinho, soit un total de deux défaites en trois journées de championnat.

L'article continue ci-dessous

"La saison dernière, nous avons vu une meilleure équipe à Manchester United qu'aujourd'hui, poursuit Saha. Surtout quand Bruno Fernandes a rejoint le club, je pense que cela a aidé des joueurs comme Paul Pogba à se sentir plus à l'aise, plus excités, et cela a aidé à élever tout le monde au club.

"Cette saison, ils n'ont pas bien commencé et cela peut arriver dans n'importe quel club. Pour un manager comme Ole, qui manque peut-être d'expérience et de références, on lui demandera d'être plus soutenu d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'ils jouent un football moyen, ce manque d'expérience sera immédiatement critiqué et il perdra de vue ce qu'il faisait auparavant.

"Je pense qu'ils ont encore la possibilité de rester là-haut. Ce ne sont que deux mauvais résultats et je ne suis pas irréaliste simplement parce que c'est le club que je soutiens. Je crois en la qualité de l'équipe. Pourtant, la réaction vous montre à quelle vitesse les opinions peuvent changer."