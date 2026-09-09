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Manchester United-Sabah, aperçu de l’UEFA Champions League : tout ce qu’il faut savoir

Manchester United vs Sabah FK
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Sabah FK

Aperçu complet du match entre Manchester United et Sabah FK en Ligue des champions de l’UEFA. Nous décryptons les résultats du championnat domestique du week-end, la forme récente et les principaux enjeux avant ce choc de jeudi soir à Old Trafford.

Manchester United - Sabah FK : détails du match

crest
Ligue des Champions - Journée 1
Old Trafford

Manchester United et Sabah FK donneront le coup d'envoi le 10 septembre 2026 à 19h00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).

La campagne européenne débute à Manchester

Manchester United retrouve Old Trafford pour recevoir le club azerbaïdjanais de Sabah FK lors de la 1re journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League. Après un match nul accroché en championnat le week-end dernier, Manchester United entend profiter de l'avantage du terrain pour prendre rapidement le contrôle du classement du groupe. Pour Sabah FK, novice sur la scène européenne, ce déplacement face aux géants anglais représente un moment historique et un immense test de résistance continentale.

Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Le festival offensif en seconde période de Manchester United à Everton

Manchester United aborde ce match d'ouverture de jeudi soir après un intense match nul 2-2 contre Everton au Hill Dickinson Stadium lors de la 3e journée de Premier League, le 6 septembre. Après une première période sans but, Bryan Mbeumo a ouvert le score 61 secondes après le début du second acte. Everton a égalisé à la 83e minute par l'intermédiaire de Tyrique George, mais le remplaçant Benjamin Šeško a redonné l'avantage à United de la tête à la 88e minute. Cependant, Ainsley Maitland-Niles a marqué à la 96e minute pour priver United des trois points.

The New Saints v Sabah: UEFA Champions League 2026/27 First Qualifying Round Second LegGetty Images

La démonstration à cinq buts des Owls contre Zira

Sabah FK se présente à Old Trafford avec une énorme confiance après une large victoire 5-0 à domicile contre Zira FK en Azerbaijan Premier League lors de la 4e journée, le 5 septembre. Veljko Simić a ouvert le score à la 7e minute avant que l'attaquant Joy-Lance Mickels ne livre un récital, signant un triplé grâce à des buts inscrits aux 13e, 30e et 57e minutes. Le remplaçant Christian Nwachukwu a ajouté un cinquième but, offrant à l'équipe de Valdas Dambrauskas une dynamique parfaite avant cette échéance européenne.

David contre Goliath pour la première soirée européenne

Manchester United affiche des avantages évidents en matière de profondeur d'effectif, de pedigree continental et de soutien du public à domicile. La ligne offensive composée de Bryan Mbeumo, Marcus Rashford et Benjamin Šeško cherchera à presser d'entrée, tandis que Sabah s'appuiera sur un jeu de transition défensif compact en bloc médian pour lancer Joy-Lance Mickels et Veljko Simić. Avec de précieux points de phase de ligue en jeu, cette rencontre de jeudi s'annonce passionnante dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Martinez, Mazraoui; Santos, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Sabah: Pokatilov; Solvet, Dashdamirov, Puchacz, Zedadka; Rakhmonaliev, Isaev, Lepinjica, Parris; Mickels, Simic

Infos d'équipe et effectifs

Manchester United vs Sabah FK Équipes probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formation
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotL. ShawL. ShawL. MartinezL. MartinezL. YoroL. YoroB. MbeumoB. MbeumoP. DorguP. DorguK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesB. SeskoB. SeskoS. PokatilovS. PokatilovR. DashdamirovR. DashdamirovA. ZedadkaA. ZedadkaS. SolvetS. SolvetT. PuchaczT. PuchaczI. LepinjicaI. LepinjicaU. RakhmonalievU. RakhmonalievV. SimicV. SimicA. IsayevA. IsayevC. NwachukwuC. NwachukwuJ. MickelsJ. Mickels
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
Manchester United

Onze de départ

Sabah FK

Entraineur

  • M. Carrick
  • V. Dambrauskas

Manchester United est entraîné par Michael Carrick pour cette rencontre de Champions League. Aucune information sur d'éventuelles blessures ou suspensions n'a été confirmée à ce stade, et aucune composition probable n'a été publiée. D'autres nouvelles de l'équipe seront ajoutées lorsqu'elles seront disponibles à l'approche du coup d'envoi.

Sabah FK est dirigé par l'entraîneur principal Valdas Dambrauskas. Comme pour United, aucune mise à jour concernant l'effectif ou les blessures n'a été confirmée avant le match. Revenez consulter la page pour les dernières informations avant la rencontre.

Forme

MUN

MUN - Forme

LEE
V1-1
MIL
D2-4
HUL
D2-0
IPS
V5-2
EVE
N2-2
But marqué (encaissé)
10/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
SAB

SAB - Forme

FCK
V2-0
HBS
D2-1
HBS
V5-2
ARA
V0-1
ZIR
V5-0
But marqué (encaissé)
14/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Manchester United aborde ce match avec une forme récente mitigée, avec deux victoires, deux défaites et un nul sur ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent a été une impressionnante victoire 5-2 en Premier League contre Ipswich Town le 30 août. Avant cela, le club a subi une défaite 2-0 en championnat contre Hull City et s'est incliné 4-2 face à l'AC Milan lors d'un match amical de pré-saison. United a également fait match nul 1-1 contre Leeds United puis contre le Paris Saint-Germain en amical. Sur ces cinq rencontres, l'équipe a marqué dix buts et en a encaissé neuf.

Sabah FK arrive dans une forme nettement supérieure, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 1-0 à l'extérieur contre Araz PFK en Azerbaijani Premier League le 31 août. Le club a également signé un succès 5-2 contre Hapoel Beer Sheva en qualifications de la Champions League et battu AGF 4-0 lors d'un tour qualificatif précédent. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 2-1 à domicile contre Hapoel Beer Sheva, renversé au match retour. Sabah a inscrit douze buts et en a concédé quatre sur ces cinq matches.

Historique des confrontations

Aucune précédente rencontre entre Manchester United et Sabah FK n'est répertoriée dans les données disponibles. Ce match à Old Trafford sera la première confrontation entre les deux clubs.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
2
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
6
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
7
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
7
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
32
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
32
LilleLilleLIL
100123-10
D
34
InterInterINT
100112-10
D
35
LASKLASKLAS
100101-10
D
36
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
Qualification pour les quarts de finale

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