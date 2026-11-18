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Manchester United espère se renforcer avec plusieurs joueurs lors du mercato hivernal, rapporte Sky Sports. Selon le média britannique, Jarrad Branthwaite (ex-PSV) et Calvin Bassey (ex-Ajax) figurent parmi les principales pistes pour pourvoir le poste de défenseur central gauche.

Après un début de saison catastrophique, United a récemment décidé de remercier Michael Carrick pour ses services. Son successeur est Mauricio Pochettino, qui a fait ses adieux au poste de sélectionneur des États-Unis cette nuit sur une victoire 2-0 contre Haïti.

Sky s’attend à ce que Pochettino ait son mot à dire dans la stratégie de recrutement hivernale de United, qui souhaite également renforcer les postes d’arrière gauche et d’attaquant. Pour le poste de défenseur central, Branthwaite et Bassey apparaissent désormais comme deux candidats de premier plan.

La situation contractuelle de Bassey en fait une option particulièrement intéressante. Le contrat du Nigérian (26 ans) avec Fulham expire l’été prochain, même si le club dispose d’une option pour le prolonger d’un an. Le manager de Fulham, Álvaro Arbeloa, a qualifié Bassey, qui n’a jamais pleinement convaincu à l’Ajax, de l’un des meilleurs défenseurs du monde.

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L’intérêt de United pour le défenseur d’Everton Branthwaite n’a rien de nouveau. Les Red Devils courtisent depuis longtemps l’Anglais de 24 ans, prêté au PSV lors de la saison 2022/23. L’international aux trois sélections est sous contrat jusqu’à mi-2030 et risque donc, comme lors des saisons précédentes, de coûter trop cher.

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L’intérêt pour Bassey et Branthwaite tient en grande partie au fait qu’ils sont gauchers. United envisage un départ de Lisandro Martínez, dont les performances cette saison déçoivent. L’ancien joueur de l’Ajax s’était en outre montré particulièrement critique envers Carrick, même si les deux hommes s’étaient ensuite réconciliés et que le manager a depuis été remplacé par Pochettino.

Pour le poste d’arrière gauche, Lewis Hall est la cible rêvée. L’arrivée de l’Anglais semble toutefois hors de portée. Hall est sous contrat avec Newcastle United jusqu’à mi-2031 et y est considéré comme un joueur clé. Les Magpies réclameraient l’équivalent d’au moins 80 millions d’euros pour le joueur formé à Chelsea.

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Outre Hall, United suit également de près Antonee Robinson. L’arrière gauche de Fulham, âgé de 29 ans, impressionne depuis quelque temps à Londres, où il est sous contrat jusqu’à mi-2028. L’Américain devrait coûter nettement moins cher et présente l’avantage d’avoir déjà travaillé avec Pochettino ces dernières années.

Enfin, United espère aussi offrir un nouvel attaquant à Pochettino. Benjamin Sesko est freiné par les blessures, tandis que Joshua Zirkzee devrait être vendu ou prêté. L’arrivée d’un nouvel attaquant semble dépendre du sort de Zirkzee, qui a déjà été proche d’un départ lors des précédentes périodes de transfert, mais est finalement resté à chaque fois.