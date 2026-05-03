Manchester United s'est imposé dans un match haletant face à Liverpool et valide son ticket pour la Ligue des champions

Dimanche, Manchester United a réalisé une performance de haut vol dans la course à la troisième place de la Premier League en dominant Liverpool à Old Trafford. Grâce à ce succès, l’équipe de Michael Carrick a validé son billet pour la Ligue des champions.

Les locaux ont rapidement pris les devants : après un corner repoussé, Matheus Cunha a tiré deux fois au but et sa seconde tentative, déviée par Alexis Mac Allister, a battu Freddie Woodman : 1-0.

Benjamin Sesko a inscrit le 2-0 à la 14^e minute. Après une première tentative repoussée par Woodman, l’attaquant, bien servi par Bruno Fernandes, a finalement trouvé le chemin des filets : 2-0. La VAR a examiné la séquence, le Slovène ayant semble-t-il effleuré le ballon du bout des doigts, mais l’arbitre a finalement validé la réalisation. Les problèmes s’accumulaient pour Arne Slot.

Les locaux dominent et continuent de porter le danger jusqu’à la pause, notamment par l’intermédiaire de Fernandes. Liverpool répond par une occasion signée Cody Gakpo, dont la frappe, à la 23^e minute, frôle le cadre depuis l’entrée de la surface. Ryan Gravenberch tente aussi sa chance, mais les Reds ne parviennent pas à se montrer réellement menaçants.

Dès la reprise, Liverpool a réduit le score : après une perte de balle enfantine du remplaçant Amad Diallo, Dominik Szoboszlai a filé vers l’avant et glissé le ballon avec maîtrise du pied gauche derrière Senne Lammens (2-1). Le suspense était de retour à Old Trafford.

Peu après, Fernandes a démontré toute sa classe de l'autre côté du terrain, comme il l'avait déjà fait à plusieurs reprises cet après-midi, en contrôlant magistralement un ballon aérien pour servir Bryan Mbeumo. La talonnade de l'attaquant a toutefois fini sur le poteau, privant ainsi Fernandes d'une passe décisive malgré cette belle action.

Quelques minutes plus tard, United a toutefois payé cher une nouvelle erreur. Lammens a commis une faute en phase de construction, permettant à Gakpo, après une brève combinaison, de égaliser : 2-2.

La seconde période a offert un scénario différent. Liverpool a progressivement haussé le rythme et a failli prendre l’avantage à la 66^e minute sur un coup franc de Szoboszlai, mais les locaux ont repoussé le danger in extremis. United a également créé du danger sur corner ; toutefois, la tête de Casemiro, bien servie par Fernandes, est tombée directement dans les bras du gardien.

Le 3-2 est finalement tombé : Kobbie Mainoo a repris du droit, à l’entrée de la surface, un ballon repoussé et l’a expédié au fond des filets, déclenchant l’extase d’Old Trafford. Liverpool a ensuite poussé pour égaliser, mais n’a cadré que deux tentatives, par Rio Ngumoha et Gakpo.