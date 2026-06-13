Selon Sky Sports, Manchester United s’apprête à déposer une première offre pour Mateus Fernandes. Le milieu de terrain de West Ham United est considéré comme une priorité absolue par les Red Devils.

Recruté l’été dernier pour environ 44 millions d’euros auprès de Southampton, le milieu de terrain formé au Sporting Portugal a été l’un des rares points positifs d’une saison autrement désastreuse.

Relégué en Championship à l’issue de la dernière journée, le club londonien est conscient que le jeune international portugais, âgé de 21 ans, sera très courtisé cet été.

Les Hammers ne semblent toutefois pas pressés de se séparer de leur jeune talent : le contrat du milieu axial court jusqu’en 2030 et le club a fixé son prix à 80 millions de livres (92,7 millions d’euros).

Toutefois, les Red Devils ne devraient pas s’aligner sur ce montant pour un joueur comptant une seule sélection avec le Portugal et non retenu par Roberto Martínez pour la Coupe du monde.

Les Red Devils espèrent négocier un compromis, mais on ignore encore jusqu’où West Ham est prêt à céder. Transfermarkt évalue Fernandes à 50 millions d’euros.

Les Red Devils ont par ailleurs déjà sécurisé, en coulisses, l’arrivée d’un autre milieu axial, Éderson, actuellement à l’Atalanta. Convoqué in extremis en sélection brésilienne après la blessure de Wesley França, le joueur ne rejoindra Old Trafford qu’après la Coupe du monde.