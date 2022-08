Manchester United : Rooney conseille à Ten Hag d'écarter Cristiano Ronaldo

Légende des Red Devils, Wayne Rooney est convaincu que des changements sont nécessaires pour relancer l'équipe en ce début de saison.

Wayne Rooney a demandé à Erik Ten Hag, l'entraîneur de Manchester United, de se concentrer sur l'apport d'"énergie" sur le terrain contre le rival Liverpool, même si cela se fait au détriment de Cristiano Ronaldo.

Le manager de D.C. United estime que son ancien coéquipier n'avait pas l'air en forme lors de la terrible défaite 4-0 des Red Devils à Brentford la semaine dernière, qui les a fait chuter tout en bas du classement pour la première fois en 30 ans.

Rooney ne pense pas non plus que Marcus Rashford devrait faire partie du onze de départ lundi soir et dit que sa forme récente devrait être une "vraie préoccupation" pour Ten Hag à l'avenir.

Ronaldo et Rashford sur la touche ?

La légende de United, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club entre 2004 et 2017, a déclaré au Times : "Je ne ferais pas jouer Cristiano Ronaldo, et je ne ferais pas jouer Marcus Rashford.

"Si j'étais à la place de Ten Hag, ma principale préoccupation serait d'obtenir de l'énergie sur le terrain, et l'incapacité de United à recruter un numéro neuf signifie qu'ils ont compté sur Ronaldo contre Brentford, même s'il ne s'était pas beaucoup entraîné avec l'équipe.

"Il avait l'air d'avoir besoin de temps pour être en forme pour le match. Ten Hag a besoin d'énergie de son côté et cela peut signifier laisser tomber Ronaldo".

Rooney a ajouté sur les difficultés de Rashford : "Pour ce qui est de Marcus, je pense qu'il doit faire beaucoup d'introspection et savoir ce qu'il veut, pour son propre bien, avant toute chose.

"Parce que le regarder est une vraie préoccupation, on dirait qu'il a envie d'être n'importe où sauf sur un terrain de football."

Rooney guère convaincu par Casemiro

Les supporters de United ont reçu un coup de pouce avant le choc contre Liverpool, puisque le club a confirmé qu'un accord était désormais en place pour que le milieu de terrain du Real Madrid, Casemiro, soit transféré à Old Trafford.

Cependant, Rooney a décrit ce transfert comme une "signature en réaction" et estime que Frenkie de Jong, sa cible à long terme, aurait été un meilleur choix.

"Cela revient à la nécessité de se tourner vers l'avenir", a-t-il déclaré. "Casemiro est semblable à Christian Eriksen - quelqu'un qui a été un bon joueur, mais est-ce qu'il va aider le club à aller de l'avant ? Frenkie de Jong, la principale cible de Ten Hag au milieu de terrain, serait un meilleur choix.

"L'affaire Casemiro semble venir de nulle part, et ressemble à une signature en réaction - je serais surpris qu'il ait été un joueur identifié comme une priorité à faire venir quand Ten Hag est arrivé.

"On dirait que, n'ayant pas réussi à signer De Jong, United a simplement réagi à la disponibilité de Casemiro."