Manchester United : Rooney accuse certains joueurs de ne pas "tout donner"

L'ancien héros d'Old Trafford a déclaré que la défaite 5-0 du week-end dernier "n'était pas facile à regarder".

La défaite de Manchester United contre Liverpool dimanche dernier à Old Trafford a laissé des traces. Les Red Devils ont connu un véritable naufrage devant leur public et, qui plus est, face à leur ennemi juré. Une pluie de critiques s'est abattu sur les joueurs, mais aussi et surtout, l'entraîneur de Manchester United suite à cette prestation honteuse. Plusieurs anciens de la maison mancunienne ont regretté la prestation des Red Devils.

Wayne Rooney a reproché à son ancien club Manchester United de ne pas avoir fourni suffisamment d'efforts lors de la défaite 5-0 contre Liverpool le week-end dernier. L'actuel manager de Derby County a déclaré que "ce n'était pas facile de regarder" les Red Devils se faire écraser par leurs rivaux, mais qu'il était surtout préoccupé par "trop de joueurs qui ne sont pas prêts à courir, à défendre et à tout mettre en jeu pour ce club".

Il a qualifié la prestation d'"inacceptable" et s'est joint au concert de critiques contre les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. "Le match de Liverpool n'a pas été facile à regarder", a déclaré Wayne Rooney aux journalistes. "Je vois trop de joueurs qui ne sont pas prêts à revenir en arrière, à défendre et à tout mettre en jeu pour ce club et ce n'est pas acceptable. Ces joueurs ont besoin d'être blessés, de ressentir quand vous perdez des matchs à quel point cela vous fait mal".

"Les joueurs doivent se remettre en question"

"Ces joueurs ont une grande responsabilité. Ce sont des joueurs de classe mondiale, des joueurs internationaux et un club comme Manchester United a besoin de plus. Les joueurs doivent se remettre en question. C'est trop facile pour le manager de prendre tout le blâme alors que ces joueurs sont payés très cher pour faire le travail et je pense qu'ils ne le font pas assez bien", a ajouté l'ancien buteur des Red Devils.

Wayne Rooney a également défendu l'entraîneur de Manchester United comme quelqu'un qui se battra jusqu'au bout pour redresser la situation de son équipe. "Évidemment, il y a de la pression sur Ole - tout le monde peut le voir", a confessé l'ancien international anglais. "Mais je connais Ole Solskjaer et c'est un battant. Il continuera à faire les bonnes choses, à croire en ce qu'il croit, et à essayer d'obtenir plus de ces joueurs."

Les anciens joueurs et entraîneurs de Manchester United ont été brutaux dans leurs évaluations du club cette saison, Wayne Rooney rejoignant Gary Neville et Sir Alex Ferguson pour critiquer le club ce mois-ci. La pression s'est répercutée sur les joueurs ; mercredi, l'attaquant Marcus Rashford a admis se sentir embarrassé après la défaite à Liverpool. Manchester United va devoir relever la tête au plus vite lors du choc contre Tottenham.