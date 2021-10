Manchester United : Ronaldo sur le banc, "la bonne décision" selon Solskjaer

Titulaire et buteur face à Villarreal, Ronaldo a du se contenter d'entrer en seconde période contre Everton. Un choix justifié selon son entraîneur.

Ole Gunnar Solskjaer estime qu'il a pris la "bonne décision" en laissant Cristiano Ronaldo sur le banc, alors que Manchester United a été tenu en échec par Everton (1-1). Cristiano Ronaldo avait marqué un but dans les arrêts de jeu contre Villarreal en Ligue des champions mercredi soir, mais il a débuté comme remplaçant ce samedi.

Edinson Cavani a été chargé de mener la ligne d'attaque de United, tandis que le rappelé Anthony Martial a marqué l'ouverture du score, alors que l'équipe de Solskjaer n'a pas réussi à s'imposer à domicile pour le deuxième match de Premier League consécutif. Après le match, l'entraîneur des Red Devils a justifié son choix.

"La décision était, pour moi, une décision correcte"

"Vous prenez des décisions pour une longue, longue saison et vous devez gérer la charge de travail des joueurs. La décision était, pour moi, une décision correcte. Anthony Martial est entré et a bien travaillé, il a marqué un bon but. Edinson avait besoin de minutes et a obtenu une heure, il aurait pu marquer", a insisté le Norvégien.

L'article continue ci-dessous

Après avoir perdu 1-0 à domicile contre Aston Villa le week-end dernier, United a été de nouveau frustré sur son terrain après qu'Andros Townsend ait terminé une contre-attaque rapide pour donner un point à Everton. L'entraîneur de United estime que son équipe a parfois pris de mauvaises décisions, lourdes de conséquences.

"Nous avions assez de joueurs derrière le ballon, nous avons pris quelques mauvaises décisions qui nous ont coûté sur cette contre-attaque. Nous étions assez bien organisés derrière le ballon, mais nous aurions dû mieux gérer le danger. Chaque match est un match important à Man United. Nous devons juste être concentrés, nous assurer que nous utilisons bien la pause internationale, nous, les entraîneurs, qui restons à la maison, revenons avec de l'énergie, une concentration claire, un bon état d'esprit".

"Aujourd'hui, nous avons dominé, mais nous n'avons pas réussi à marquer le deuxième but dont nous avions besoin. Everton, comme nous le savions depuis la saison dernière, pouvait marquer de nulle part (...) Nous rencontrons de plus en plus de matchs et d'adversaires qui nous permettent d'avoir plus de possession de balle. Ils repartent déçus, mais nous avons mieux commencé que la saison dernière, mais ce n'est toujours pas ce que nous voulions", a enfin analysé l'entraîneur, très critiqué Outre-Manche.