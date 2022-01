Manchester United : Ronaldo agacé par sa sortie, Rangnick s’explique

Peu importe le club ou l’entraîneur, Cristiano Ronaldo a gagné le droit de dire ce qu’il pense. Que ce soit positif, ou négatif. Et le meilleur buteur de l’histoire n’a pas caché son mécontentement face à Brentford (3-1) mercredi soir, dans le cadre d’un match à rattraper de la 17e journée.

Jet de veste, regard dans le vide, incompréhension…

À la 71e minute, alors que les Red Devils avaient déjà fait le break, Ralf Rangnick a décidé de faire entrer Harry Maguire pour la star portugaise, et cette dernière a visiblement peu goûté à cette décision. En témoigne son attitude sur le banc : jet de veste, regard dans le vide, incompréhension…

Et son entraîneur n’a évidemment pas échappé aux questions à ce sujet après la rencontre. «Ronaldo est un buteur et c'est normal qu'il veuille marquer des buts. Il revient tout juste de blessure. Nous menions 2-0 comme à Villa Park, et je voulais que nous soyons plus solides cette fois. C'était la bonne décision», a expliqué l’entraîneur intérimaire par la suite.

«Ronaldo m'a dit : ‘Pourquoi moi, pourquoi m'as-tu sorti ?’»

«Ronaldo m'a dit : ‘Pourquoi moi, pourquoi m'as-tu sorti ?’. J'ai dit que je devais prendre la décision pour l'équipe, pour le club. Et peut-être que dans quelques années, quand il sera entraîneur, il comprendra. Vous savez, je ne m'attendais pas à ce qu'il me serre dans ses bras après avoir été remplacé…», a-t-il plaisanté auprès BT Sport.

Après quelques minutes de flottement, CR7 a bien évidemment retrouvé le sourire et fêté ce succès mérité avec ses coéquipiers. Et les Red Devils seraient bien inspirés d’enchaîner : septièmes du classement, ils auront un match plus qu’important à jouer face à West Ham, quatrième, dès samedi.