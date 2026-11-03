Partager Suivez GOAL sur Google

Revivez cette soirée historique de 2007, où l’équipe de Sir Alex Ferguson a livré une démonstration de football offensif pour écraser la Roma 7-1. Grâce à une prestation de tous les instants, Manchester United a comblé son retard du match aller de façon spectaculaire.

Publicité

Il est des soirs où la pluie à Manchester semble chargée d’une électricité particulière, qui se propage du Stretford End jusqu’à la pelouse. Le 10 avril 2007 fut l’un de ces soirs-là. L’air semblait annoncer une remontée européenne, mais personne, dans les tribunes combles, n’aurait pu prévoir le déferlement qui allait suivre. Battu 2-1 à Rome à l’aller, le Manchester United de Sir Alex Ferguson ne s’est pas contenté de frapper à la porte des demi-finales. Il l’a enfoncée avec une prestation qui reste gravée dans la légende de la Ligue des champions.

Une première période offensive entrée dans l’histoire

Dès le début, Manchester United a affiché ses intentions. Michael Carrick, aujourd’hui entraîneur du club et souvent loué pour sa finesse, a choisi de frapper fort, au sens sportif du terme, à la 11e minute. Servi dans l’axe, il a levé la tête avant de décocher une frappe enroulée qui a laissé Doni immobile. L’étincelle avait mis le feu aux poudres. La Roma, d’ordinaire si sereine sous les ordres de Luciano Spalletti, semblait soudain prise dans un ouragan. Quand Alan Smith, de retour après une terrible blessure pour vivre un moment digne d’un conte de fées, a inscrit le deuxième but à la 17e minute, la confrontation avait déjà basculé. Old Trafford vibrait, devenu un chaudron dont le vacarme semblait engloutir les visiteurs italiens.

Getty Images

Avant même que la Roma puisse reprendre son souffle, Wayne Rooney a marqué le troisième à la 19e minute, en se jetant pour conclure une action d’une fluidité saisissante. Trois buts en sept minutes avaient transformé un retard en démonstration. Les Italiens cherchaient des réponses du côté de leur banc, mais il n’y en avait aucune face à une équipe jouant à un tel rythme. Juste avant la pause, celui qui allait devenir le visage du football européen pendant la décennie suivante est entré en scène. Cristiano Ronaldo a foncé vers une défense terrifiée avant de placer une frappe à ras de terre dans le petit filet à la 44e minute, portant le score à 4-0 à la mi-temps. Le sort du match était scellé, mais la symphonie n’avait pas encore atteint son point culminant.

Le maestro portugais prend les commandes

Si la première période avait été un sprint, la seconde fut une succession de gestes d’une précision implacable. Quatre minutes seulement après la reprise, Ronaldo a récidivé. Surgissant dans la surface de but avec cet instinct de buteur qui allait devenir sa marque de fabrique, il a repris un centre de Ryan Giggs pour inscrire le cinquième but. La leçon était cruelle pour les visiteurs. Chaque fois que Manchester United se portait vers l’avant, la défense de la Roma se dissolvait comme du sucre sous la pluie de Manchester. Les supporters ne se contentaient plus d’encourager leur équipe : ils riaient d’incrédulité devant la facilité avec laquelle leurs héros démantelaient un adversaire arrivé avec de grands espoirs de qualification pour les demi-finales.

Publicité Publicité

Carrick, qui vivait peut-être sa plus belle soirée sous le maillot rouge, a ajouté un sixième but à la 60e minute d’une frappe lointaine d’une perfection technique absolue. À 6-0, il fallait consulter les livres de records. Daniele De Rossi a réduit l’écart pour les visiteurs à la 69e minute, un bref éclair de classe du capitaine de la Roma, mais ce but n’était qu’une note de bas de page dans une histoire qui appartenait tout entière aux locaux. Même lorsque Ferguson a multiplié les changements, l’intensité n’a pas faibli, et le banc a apporté la dernière touche à une soirée qui avait tout d’un rêve fiévreux pour les fidèles de Manchester United.

Getty Images

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Une victoire historique parachevée

Patrice Evra, qui n’avait cessé d’apporter le danger par ses montées, a enfin été récompensé à la 81e minute. Sa frappe à ras de terre depuis l’entrée de la surface a touché le poteau avant de finir au fond des filets. Ce septième but a scellé une victoire 7-1 ce soir-là et un succès 8-3 sur l’ensemble des deux matches. Le score a retenti à travers l’Europe, annonçant que cette nouvelle génération de joueurs de Manchester United était bel et bien arrivée. Au coup de sifflet final, un rugissement s’est élevé, probablement audible jusque dans les Pennines, pour célébrer une soirée où chaque passe trouvait sa cible et où chaque tir semblait promis au fond des filets.

Avec le recul, ce n’est pas seulement le nombre de buts qui frappe, mais aussi la manière dont ils ont été marqués. Cette rencontre renouait avec la grande tradition offensive du club, dans un tourbillon de maillots rouges évoluant en parfaite harmonie. La Roma, club fier au riche passé, avait été réduite au rang de spectatrice de son propre cauchemar. Pour les supporters de Manchester United, cette soirée reste la référence des nuits européennes à Old Trafford : un match où les fantômes du passé ont rencontré l’éclat du présent pour créer, sous les projecteurs, quelque chose de véritablement immortel.