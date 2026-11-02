Manchester United - Roma : détails du match

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 15:00 Old Trafford

La machine à buts de Gasperini face à un Théâtre des rêves ébranlé

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Manchester United reçoit la Roma à Old Trafford mardi en Ligue des champions. Les deux clubs abordent cette rencontre dans des dynamiques très différentes : United traverse une crise en championnat, tandis que l’équipe de Gasperini se rend à Manchester en pleine confiance et avec une attaque prolifique.

La position de Michael Carrick au club reste précaire après une série de résultats qui a laissé United à la 16e place de Premier League, son pire début de saison dans l’élite. La défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth ce week-end a suivi un revers embarrassant 4-1 face à Como dans cette même compétition. La pression sur Carrick ne s’est pas relâchée, même si la direction a choisi de le maintenir à son poste pour le moment.

L’entraîneur a tout de même reçu une bonne nouvelle en milieu de semaine : Kobbie Mainoo a repris l’entraînement après deux semaines d’absence pour blessure. Le retour du milieu de terrain anglais sera bienvenu, même s’il ne compense guère la confirmation que Benjamin Sesko est forfait jusqu’en 2027 en raison d’une importante complication liée à sa blessure.

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La Roma arrive à Manchester après avoir battu Cagliari 4-2 en Serie A ce week-end. Cette victoire a mis en lumière la profondeur de son secteur offensif et la résilience que Gasperini a insufflée à son effectif. Les joueurs issus du centre de formation Emanuele Lulli et Niccolo Pisilli ont marqué lors de ce succès acquis après avoir été menés, et l’entraîneur a salué la formation du club après le match.

Gasperini doit se passer de Paulo Dybala, qui a peu de chances de jouer après que l’entraîneur a confirmé que la récupération de l’Argentin prenait plus de temps que prévu. Leonardo Balerdi et Mario Hermoso sont également indisponibles. L’Italien devra donc gérer soigneusement son effectif dans un calendrier chargé.

Cette rencontre pèse lourd au classement de la Ligue des champions : United occupe la dernière place, tandis que la Roma se situe en milieu de tableau. Pour l’équipe de Carrick, un résultat positif est presque indispensable. Pour la Roma, une victoire à Manchester affirmerait ses ambitions sur la scène européenne.

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