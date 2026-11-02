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Manchester United-Roma, avant-match de la Ligue des champions : la Roma débarque chez un Manchester United en difficulté

Manchester United vs Roma
Ligue des Champions
Manchester United
Roma

Sur la lancée d’une victoire écrasante et haletante contre l’Udinese (5-2), la Roma de Gian Piero Gasperini, en pleine forme, se rend à Manchester avec l’ambition d’aggraver les difficultés de Manchester United, ébranlé par sa défaite 2-0 à Stamford Bridge et enlisé dans une série de matches sans victoire.

Manchester United - Roma : détails du match

crest
Ligue des Champions - Journée 4
Old Trafford

La machine à buts de Gasperini face à un Théâtre des rêves ébranlé

Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United reçoit la Roma à Old Trafford mardi en Ligue des champions. Les deux clubs abordent cette rencontre dans des dynamiques très différentes : United traverse une crise en championnat, tandis que l’équipe de Gasperini se rend à Manchester en pleine confiance et avec une attaque prolifique.

La position de Michael Carrick au club reste précaire après une série de résultats qui a laissé United à la 16e place de Premier League, son pire début de saison dans l’élite. La défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth ce week-end a suivi un revers embarrassant 4-1 face à Como dans cette même compétition. La pression sur Carrick ne s’est pas relâchée, même si la direction a choisi de le maintenir à son poste pour le moment.

L’entraîneur a tout de même reçu une bonne nouvelle en milieu de semaine : Kobbie Mainoo a repris l’entraînement après deux semaines d’absence pour blessure. Le retour du milieu de terrain anglais sera bienvenu, même s’il ne compense guère la confirmation que Benjamin Sesko est forfait jusqu’en 2027 en raison d’une importante complication liée à sa blessure.

SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

La Roma arrive à Manchester après avoir battu Cagliari 4-2 en Serie A ce week-end. Cette victoire a mis en lumière la profondeur de son secteur offensif et la résilience que Gasperini a insufflée à son effectif. Les joueurs issus du centre de formation Emanuele Lulli et Niccolo Pisilli ont marqué lors de ce succès acquis après avoir été menés, et l’entraîneur a salué la formation du club après le match.

Gasperini doit se passer de Paulo Dybala, qui a peu de chances de jouer après que l’entraîneur a confirmé que la récupération de l’Argentin prenait plus de temps que prévu. Leonardo Balerdi et Mario Hermoso sont également indisponibles. L’Italien devra donc gérer soigneusement son effectif dans un calendrier chargé.

Cette rencontre pèse lourd au classement de la Ligue des champions : United occupe la dernière place, tandis que la Roma se situe en milieu de tableau. Pour l’équipe de Carrick, un résultat positif est presque indispensable. Pour la Roma, une victoire à Manchester affirmerait ses ambitions sur la scène européenne.

Actualités des équipes & effectifs

Manchester United vs Roma Équipes probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formation
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiM. de LigtM. de LigtH. MaguireH. MaguireM. MountM. MountY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. CunhaB. MbeumoB. MbeumoA. SantosA. SantosB. FernandesB. FernandesP. GolliniP. GolliniL. BalerdiL. BalerdiM. HermosoM. HermosoD. GhilardiD. Ghilarditeam-logoWesleyR. MoraR. MoraN. PisilliN. PisilliN. MolinaN. MolinaM. de RoonM. de RoonM. SouleM. SouleD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Manchester United

Onze de départ

Roma

Entraineur

  • M. Carrick
  • G. Gasperini

Forme

MUN

MUN - Forme

ATM
D2-0
LEE
N1-1
COM
D4-1
BOU
D0-3
CHE
D2-0
But marqué (encaissé)
2/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ROM

ROM - Forme

GEN
V2-0
SBR
V4-0
NAP
N3-3
CGL
V4-2
UDI
V2-5
But marqué (encaissé)
18/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Confrontations directes

Face à face

Manchester UnitedNulRoma
3
1
1
Ligue Europa
Roma badge
Roma
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FDM
Ligue Europa
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
Roma badge
Roma
ROM
2
FDM
Ligue des Champions
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FDM
Ligue des Champions
Roma badge
Roma
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FDM
Ligue des Champions
Roma badge
Roma
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
12Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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