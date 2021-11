Manchester United, Rodgers dément fermement

L'entraîneur de Leicester City, Brendan Rodgers, a fait peu de cas des rumeurs selon lesquelles il pourrait remplacer Ole Gunnar Solskjaer à la tête de Manchester United, qualifiant ces spéculations d'"irrespectueuses" pour le Norvégien.

Il a été rapporté le week-end dernier que Rodgers est la cible numéro un des Red Devils pour prendre la relève de Solskjaer et qu'il a cherché une maison dans le Cheshire.

Solskjaer a été soumis à une pression croissante cette saison, alors que les Red Devils occupent la sixième place du classement de la Premier League, après avoir subi une défaite 5-0 à domicile face à Liverpool et une autre défaite 2-0 dans le derby contre Manchester City à Old Trafford.

Rodgers a déclaré jeudi qu'il était totalement engagé avec Leicester avant la visite de Chelsea au King Power Stadium samedi.

L'ancien manager de Liverpool et du Celtic a déclaré lors d'une conférence de presse : "Il y a deux choses. Premièrement, c'est vraiment irrespectueux de poser la question alors que vous avez un manager en place, un bon manager et un homme bien, qui travaille dur au club.

"Deuxièmement, je ne peux pas vraiment faire de commentaires à ce sujet, car ce n'est pas quelque chose de réel.

"Je suis ici en tant que manager de Leicester City, fier d'être ici, privilégié d'être ici et pleinement engagé envers les joueurs, le club et les propriétaires. C'est à peu près tout, tous les autres bruits autour sont quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler."

"La spéculation et les ragots" font partie intégrante du football moderne, dit Rodgers.

Rodgers a également été lié à des clubs comme Arsenal et Tottenham dans le passé, mais dit qu'il ne prête pas attention à ces discussions sur son avenir.

"Cela ne me frustre pas car je me concentre toujours sur le prochain match. Le seul club auquel je pense est Chelsea et je me prépare pour cela", a déclaré l'Irlandais du Nord.

"C'est frustrant pour nos supporters et aussi pour mes joueurs, si quelqu'un lit n'importe quoi, cela peut déstabiliser.

"C'est quelque chose qui fait partie du jeu moderne, beaucoup de spéculations et de ragots ; cela fait partie du jeu moderne, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je me concentre."