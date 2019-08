Manchester United, Roberto Martinez heureux du départ de Lukaku

Le sélectionneur de la Belgique a laissé entendre que l'attaquant était fatigué de la vie à Old Trafford et peut s'épanouir davantage en Italie.

Buteur lors de son premier match officiel avec l' , Romelu Lukaku a connu des débuts heureux face à Lecce avec sa nouvelle tunique ce lundi soir. L'Inter Milan s'est largement imposé et le Belge, pourtant jugé en surpoids par la presse italienne, a marqué. Arrivé cet été contre 65 millions d'euros, le prix révélé par Antonio Conte après la rencontre, l'international belge doit redonner un coup de fouet à sa carrière.

En effet, Romelu Lukaku a connu une dernière saison très compliquée à . Ni José Mourinho, ni Ole Gunnar Solskjaer n'ont compté sur l'ancien avant-centre d' dans leur onze de départ. Revenu de la 2018, dans laquelle il avait brillé, pas dans la meilleure forme de sa vie, le Belge a perdu sa place chez les Red Devils et n'est jamais arrivé à la regagner. Il a donc décidé de faire ses valises pour le plus grand plaisir de son sélectionneur en .

Martinez convoquera Verthongen

Dans une interview accordée à VTM, Roberto Martinez a laissé sous-entendre que Romelu Lukaku n'était plus heureux à Manchester United et avait besoin de donner une nouvelle tournure à sa carrière : "Romelu Lukaku avait besoin d'un nouveau défi. Parfois, on s'ennuie d'un club. Travailler avec Antonio Conte va lui plaire et le projet de l'Inter Milan, qui sera un concurrent pour le titre, est intéressant. J'ai vu Romelu Lukaku rire à nouveau et cela m'a rendu heureux".

Malgré le fait que Jan Vertonghen ne joue pas en ce début de saison avec sous Mauricio Pochettino, l'Espagnol s'est engagé a appelé le défenseur de 32 ans lors du prochain rassemblement des Diables Rouges : "Jan Verthongen a été notre joueur le plus constant au cours des trois dernières années. Nous allons l’aider à se préparer pour les matches. Il n’est pas devenu un mauvais footballeur au cours des deux derniers mois".

Enfin, le sélectionneur de la Belgique a donné son point de vue sur le rôle de Vincent Kompany à Anderlecht : "Il a déjà fait un travail fantastique. Une fois que Nany Dimata ou Kemar Roofe seront en forme et qu’ils auront un véritable attaquant, je suis sûr que les résultats s’amélioreront. Je respecte beaucoup le fait que Vincent Kompany ait pris les jeunes joueurs par la main et qu’il joue à un niveau élevé. Son retour a été courageux".