Manchester United, retour à l'OL, ambition... Rudi Garcia sort du silence

Sans club depuis son départ de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia ne s'en cache pas : il souhaite ardemment retrouver un banc dans les plus brefs délais. Néanmoins, celui qui est passé par Lille, la Roma, l'OM et enfin l'OL, n'acceptera pas n'importe quel projet. Dans un entretien accordé au Figaro, le technicien français s'est confié en longueur sur le sujet.

Ce n'est pas passé loin avec Manchester

Avec son habituelle franchise, Rudi Garcia est notamment revenu sur son entretien passé à Manchester United pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer. "On m’a envoyé partout sur la planète football, avec des infos réelles et des fake news aussi, c’est assez rigolo de lire ça. J’ai eu plusieurs propositions, en Angleterre, en Espagne et en France, mais la plus avancée, et qui a vraiment failli aller au bout, fut avec Manchester United", a raconté l'ancien lyonnais.

"Ils ont fait le choix de Ralf Rangnick, mais ça témoigne aussi de la reconnaissance internationale que je peux avoir, où les dirigeants ne regardent que les résultats. Mes deux places de vice-champion d’Italie avec l’AS Roma, une finale de Ligue Europa avec l’OM et une demi-finale de Ligue des champions avec l’OL, ça compte aux yeux de certains", a ensuite rappelé Rudi Garcia, qui s'estime jugé avec mépris par une grande partie des Français.

Un seul critère : être ambitieux

Pas rancunier, il reste ouvert à un retour dans le Rhône, lui qui dit avoir refusé de juteuses propositions. "Je suis sollicité chaque semaine et j’ai refusé beaucoup de projets économiques où peu de monde aurait dit non. Pour l’instant, je voudrais trouver un club qui joue la Ligue des champions ou qui a la capacité de s’y qualifier. J’ai une préférence pour l’Angleterre ou l’Espagne, mais je ne dis pas non à l’Allemagne, la France ou l’Italie. Attention, je ne veux pas entraîner que les grosses écuries, mais si j’en prends une qui n’est pas programmée pour l’Europe, je préfère que ce soit à l’intersaison et non en cours de compétition, ce qui m’a été proposé", a détaillé Rudi Garcia. Le message est passé.