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La recherche d’un entraîneur par Manchester United connaît un nouveau rebondissement : selon certaines informations, les dirigeants du club se tournent vers la Bundesliga pour trouver un éventuel successeur à Michael Carrick. Alors qu’Eddie Howe a un temps été considéré comme l’un des principaux candidats au poste d’entraîneur à Old Trafford, la direction menée par INEOS étudierait désormais des options moins conventionnelles en Allemagne.

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Des doutes sur Howe, la piste Hoeness évoquée

Carrick reste sous forte pression après un début de saison désastreux sur la scène nationale. L’actuel entraîneur de Manchester United a conservé son poste à l’issue de discussions de crise, malgré une lourde défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth. Mais une remontée au score bienvenue face à la Roma en Ligue des champions a brièvement fait retomber la pression.

Plusieurs entraîneurs de renom ont été évoqués pour le remplacer, notamment Antonio Conte, Julian Nagelsmann et l’ancien entraîneur de Newcastle Eddie Howe. Toutefois, selon The Independent, les dirigeants de Manchester United ne sont pas convaincus par Howe et portent désormais leur attention sur Sebastian Hoeness, l’entraîneur de Stuttgart très apprécié.

Manchester United veut une solution pérenne

La direction de Manchester United souhaite rompre avec un cycle devenu familier à Old Trafford. Si elle finit par limoger Carrick, le directeur du football Jason Wilcox et le directeur général Omar Berrada sont déterminés à nommer un entraîneur permanent plutôt qu’à recourir à une nouvelle solution intérimaire, selon Sky Sports.

Les nominations à court terme ont été récurrentes à Manchester : Ole Gunnar Solskjaer et Ralf Rangnick ont déjà assuré des transitions. Carrick lui-même a occupé le poste à titre intérimaire pendant la seconde moitié de la saison précédente avant de prendre les commandes. Une arrivée de Hoeness s’inscrirait dans la stratégie plus large du club : comme lors du recrutement de Ruben Amorim, Manchester United viserait un entraîneur en pleine ascension qui a réussi à relancer une équipe en difficulté.

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L’ascension de Hoeness et le combat de Carrick pour conserver son poste

La réputation d’entraîneur de Hoeness s’est envolée en Allemagne ces dernières années. Depuis qu’il a pris les commandes d’un Stuttgart menacé de relégation en 2023, l’homme de 44 ans a orchestré un redressement remarquable, obtenant des qualifications pour la Ligue des champions ainsi qu’une victoire en Coupe d’Allemagne.

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Pendant qu’INEOS évalue ses options à long terme, Carrick se bat pour conserver son poste et estime que la récente victoire européenne peut servir de déclic. « En soi, c’était une soirée fantastique », a expliqué Carrick après la victoire contre la Roma. « C’était une bonne soirée pour nous tous, mais nous n’avons encore rien accompli. C’est un moment dont nous devons nous servir pour avancer. »

Carrick a également souligné les bonnes séquences de son équipe face à Chelsea comme preuve de progrès. « Quand on revoit le match, la première période n’était pas si mauvaise », a-t-il ajouté. « Nous montrons des signes d’amélioration, sans aucun doute, et nous devons poursuivre sur cette voie. »

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Un test crucial face à Aston Villa

Manchester United retrouve la Premier League dimanche face à Aston Villa, dans un match qui pourrait décider du sort de Carrick. Un résultat positif donnerait à l’entraîneur un répit précieux et permettrait à son équipe de s’appuyer sur l’élan pris en Europe. À l’inverse, une nouvelle défaite sur la scène nationale pourrait pousser la direction à agir et, potentiellement, accélérer ses démarches pour recruter Hoeness afin d’ouvrir une nouvelle ère à Old Trafford.