Youri Tielemans est désormais officiellement joueur de Manchester United. Le Belge expérimenté (29 ans) quitte Aston Villa pour Old Trafford pour un montant équivalent à environ 41 millions d'euros, soit la clause libératoire prévue dans son contrat.

Les Red Devils avaient pourtant trouvé un accord avec l’Atalanta pour le transfert d’Éderson, mais l’opération a capoté après la visite médicale du Brésilien.

Le club s’est alors tourné vers Tielemans, auteur d’une excellente Coupe du monde avec les Diables Rouges. Lors de l’échauffement avant le quart de finale contre l’Espagne, le milieu défensif avait dû déclarer forfait en raison d’une blessure.

Cette déception semble désormais largement effacée pour le droitier originaire de Sint-Pieters-Leeuw. « C’est difficile de décrire à quel point je suis fier de rejoindre Manchester United », confie-t-il sur les chaînes du club.

« Signer pour un club aussi exceptionnel est une sensation incroyable, c’est l’aboutissement de nombreuses années de dévouement depuis que je suis tombé amoureux du football pour la première fois. »

« J’ai eu le privilège de connaître le succès dans ce sport, ce qui n’a fait que renforcer ma détermination à aller encore plus loin. »

« L’ambition de chacun au sein du club est on ne peut plus claire ; nous sommes tous déterminés à nous battre pour remporter les plus grands trophées dans les années à venir », a-t-il ajouté.

Le directeur technique Jason Wilcox se réjouit de l’arrivée du Belge. « Au cours des sept dernières années, Youri a constamment figuré parmi les meilleurs milieux de terrain de la Premier League. »

« Il possède toutes les qualités techniques, ainsi que l’ambition et la mentalité nécessaires pour réussir à Manchester United. Youri est réputé pour son exceptionnelle régularité et viendra renforcer notre effectif grâce à son sang-froid, sa créativité et son leadership. »

« Nous sommes ravis d’accueillir un joueur d’une telle influence et d’une telle expérience, tant sur le terrain que dans le vestiaire, alors que nous continuons à bâtir une équipe prête à se battre pour les plus grands titres », conclut Wilcox.

Tielemans est la troisième recrue estivale de Manchester United. Karl Darlow, arrivé libre en provenance de Leeds United, occupera le poste de troisième gardien, tandis qu’Andrey Santos, recruté à Chelsea, devrait offrir de nouvelles options au milieu de terrain.



