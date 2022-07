Manchester United : Raphaël Varane sort les griffes et prend la défense de Cristiano Ronaldo

Le Français a pris la défense de son coéquipier au milieu des spéculations sur l'avenir du Portugais à Old Trafford.

Raphael Varane a rejeté l'idée que Manchester United serait plus fort sans Cristiano Ronaldo, décrivant l'attaquant portugais comme "une légende". Ronaldo a marqué 24 buts toutes compétitions confondues au cours de sa saison de retour à Old Trafford, mais il a tout de même fait l'objet de critiques intenses alors que les Red Devils ont enregistré le plus petit nombre de points de leur histoire en Premier League. GOAL comprend que Ronaldo fait pression pour un transfert après l'échec de United à se qualifier pour la Ligue des champions, mais Varane espère toujours continuer à jouer aux côtés du quintuple Ballon d'Or.

"CR7 est une légende et il aide l'équipe"

La réticence de Cristiano Ronaldo à presser le haut du terrain a été considérée comme un facteur important des difficultés de Manchester United en 2021-22, et il a été suggéré que le règne d'Erik ten Hag se déroulerait plus facilement si le joueur de 37 ans partait cet été. Raphaël Varane n'a jamais eu de doutes sur le rôle de Cristiano Ronaldo dans l'équipe, cependant, comme il l'a dit à BBC Sport lors de la tournée de pré-saison du club aux États-Unis : "Ce débat était en dehors du vestiaire".

"Nous connaissons ses qualités. Et nous savons qu'il est très célèbre. Donc nous savons que beaucoup de gens vont parler de la performance de l'équipe et de sa performance. Cristiano est un grand compétiteur. C'est une légende et il aide toujours l'équipe, donc évidemment c'est très bien de jouer avec lui", a ajouté le défenseur français.

"Maguire est important pour nous"

Le capitaine du club, Harry Maguire, a également fait l'objet d'un examen minutieux pour ses performances la saison dernière, ce qui a suscité des discussions sur le remplacement de Ronaldo en tant que capitaine, mais Ten Hag a confirmé que le défenseur conserverait le brassard pour le moment. Maguire a été hué lors de la dernière sortie de pré-saison de United contre Crystal Palace, mais Varane reste entièrement derrière son partenaire en défense centrale.

"La concurrence est bonne pour l'équipe", a déclaré l'international français. "Harry est un joueur très important pour nous. C'est le capitaine et il a évidemment beaucoup de qualités. L'équipe sera toujours meilleure avec cette compétition. Tous les grands clubs sont comme ça. Si tout le monde veut se battre pour l'équipe, c'est une bonne chose."

Varane regrette-t-il d'avoir rejoint Manchester United ?

Varane a quitté le Real Madrid après 10 saisons riches en trophées pour rejoindre Manchester United l'été dernier - une décision qui l'a finalement privé de la chance de remporter une cinquième médaille de vainqueur de la Ligue des champions. À la question de savoir s'il regrette d'avoir troqué le Santiago Bernabeu pour Old Trafford, le Français a répondu : "Non, absolument pas".

"Dans le football, il faut se remettre en question et essayer de s'améliorer. Je voulais vivre une autre expérience après 10 ans au même endroit. La Premier League est absolument fantastique et Manchester United est un grand club. Il n'y avait aucun doute sur ma décision", a ajouté le Français. Varane s'est exprimé sur l'optimisme qui grandit dans les rangs de United sous Ten Hag, qui a livré trois victoires sur trois en pré-saison : "C'est une nouvelle saison. Un nouveau départ".

"La confiance est importante et nous avons perdu confiance lorsque nous avons perdu certains matches. Mais je pense que nous avons un grand potentiel. Le nouveau manager est très positif. Il veut de l'énergie et un pressing haut sur le terrain, avec plus d'espace derrière nos arrières. C'est peut-être plus offensif mais c'est un football que nous aimons vraiment, donc c'est un bon début", a conclu le défenseur central des Red Devils.