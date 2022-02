Manchester United – Raphaël Varane : "Cette saison a été assez mouvementée, assez compliquée"

Arrivé l'été dernier à Manchester United après avoir passé dix années au Real Madrid, Raphaël Varane découvre un nouveau pays, un nouveau championnat et une nouvelle langue.

Avant la rencontre entre Manchester United et Watford, ce samedi à 16h00, Raphaël Varane a accordé un entretien à nos confrères de Canal+ et le champion du monde 2018 se confie sans langue de bois sur sa nouvelle vie et la saison compliquée des Red Devils.

Sur son adaptation en Angleterre

« Je me sens bien, je me sens de mieux en mieux, c'est vrai que j'ai pu avoir sur les dernières semaines un peu de continuité au niveau des entraînements, des matches. J'ai connu quelques contretemps en début de saison mais là ça va mieux. Je me sens de plus en plus à l'aise, je parle aussi un petit peu plus anglais et puis je connais mieux mes coéquipiers. On approche de la période décisive de la saison et on est tous prêt pour affronter les défis qui nous attendent. »

Sur ses retrouvailles avec Cristiano Ronaldo

« On a une très bonne relation, c'est quelqu'un qui aime partager, qui aime échanger sur tout ce qu'il connaît au niveau du football, au niveau de la préparation physique et mentale. On n'hésite pas à parler par rapport à tout ce qui est autour de la vie d'un footballeur professionnel. C'est une grande expérience de jouer avec lui. Sa mentalité de compétiteur, de gagneur, c'est un plus pour l'équipe. »

Sur les différences entre la Liga et la Premier League

« La plus grosse différence on va dire que c'est l'intensité des matches. C'est vrai qu'en Premier League, à tous les matches il y a un gros pressing adverse, il y a beaucoup de contre-attaques, j'ai beaucoup plus de duels, il y a plus d'actions par match. En Espagne c'est un peu plus posé, on prépare plus les actions. Les entraînements sont aussi différents, il y a pas de mal de rythme aussi. Pour moi c'est un défi de rechercher encore la performance, de se redécouvrir, de se renouveler à chaque fois et c'est bien de ne pas rester dans sa zone de confort et de justement aller chercher ce qu'on peut faire de mieux. »

Sur la défense de Manchester United et son entente avec Maguire

« Je pense qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Après, plus on joue ensemble et mieux on se connaît et plus on a des automatismes, des repères. C'est vrai qu'à Madrid j'avais connu beaucoup de stabilité à ce niveau-là, on se connaissait par cœur. Donc là forcément il faut un peu de temps d'adaptation. On commence à connaître les mouvements préférentiels des uns et des autres et il faut continuer comme ça. Il faut beaucoup de communication et puis ensuite on travaille pas mal en vidéo pour analyser et s'améliorer. »

Sur les ambitions de Manchester United

« Je pense que le potentiel de cette équipe on le voit tous. On peut viser haut avec la qualité qu'il y a dans ce groupe. Maintenant sur cette fin de saison on va se focaliser sur la quatrième place. C'est l'objectif, se qualifier en Ligue des champions. Cette saison a été assez mouvementée, assez compliquée et donc on se focalise vraiment sur cet objectif. »