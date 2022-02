Manchester United : Raphaël Varane ravi de jouer de nouveau avec Cristiano Ronaldo

Raphael Varane dit que cela a été une "grande expérience" pour lui de jouer à nouveau avec Cristiano Ronaldo à Manchester United, où il se sent maintenant plus à l'aise après "quelques revers en début de saison".

En août dernier, United a investi plus de 40 millions d'euros dans le talent de Varane, le défenseur ayant décidé de relever un nouveau défi loin de l'Espagne après 10 ans de succès avec le Real Madrid.

Il a passé une grande partie de son temps au Santiago Bernabeu aux côtés de Ronaldo, et les deux hommes se sont retrouvés à Old Trafford lorsque le quintuple Ballon d'Or a scellé son retour à Manchester le dernier jour de la fenêtre de transfert estivale.

"C'est une grande expérience de jouer avec Ronaldo"

Varane et Ronaldo ont remporté ensemble plusieurs couronnes de Liga et de Ligue des champions à Madrid, et le premier affirme qu'ils continuent à entretenir une relation forte dans le football anglais.

Le Français peut se tourner vers son coéquipier pour des discussions franches, tant sur le plan personnel que professionnel, comme il l'a confié à Canal Plus : "Nous avons une très bonne relation, c'est quelqu'un qui aime partager, qui aime parler de tout ce qu'il sait en termes de football, en termes de préparation physique et mentale".

"Nous n'hésitons pas à parler de tout ce qui entoure la vie d'un footballeur professionnel. C'est une grande expérience de jouer avec lui. Sa mentalité de compétiteur et de gagnant est un plus pour l'équipe."

Varane sur l'adaptation à la vie à United

Varane a connu un début de parcours difficile chez les Red Devils au milieu de luttes avec des blessures tatillonnes, ne commençant que 14 matchs de Premier League à ce jour.

Cependant, le joueur de 28 ans a pris de l'élan ces dernières semaines et se sent désormais plus à l'aise à Old Trafford.

"Je me sens bien, je me sens de mieux en mieux, c'est vrai que j'ai pu avoir un peu de continuité dans les entraînements et les matchs ces dernières semaines", a-t-il déclaré.

"J'ai eu quelques déboires en début de saison mais maintenant les choses vont mieux. Je me sens de plus en plus à l'aise, je parle aussi un peu plus anglais et puis je connais mieux mes coéquipiers.

"Nous approchons de la période décisive de la saison et nous sommes tous prêts à relever les défis qui nous attendent."

L'ex-star madrilène a ajouté sur les différences entre la Premier League et la Liga : "La plus grande différence est l'intensité des matchs. C'est vrai qu'en Premier League, à chaque match, il y a beaucoup de pression adverse, il y a beaucoup de contre-attaques, j'ai beaucoup plus de duels, il y a plus d'actions par match.

"En Espagne, c'est un peu plus calme, on prépare plus d'actions. Les entraînements sont aussi différents, il y a beaucoup de rythme aussi.

"Pour moi, c'est un défi de se redécouvrir, de se renouveler à chaque fois et c'est bien de ne pas rester dans sa zone de confort et de chercher précisément ce que l'on peut faire de mieux."

Varane s'exprimait avant le match nul 0-0 de United contre Watford samedi, qui a entamé ses espoirs de figurer parmi les quatre premiers, mais il est convaincu que l'équipe va dans la bonne direction.

"Je pense que le potentiel de cette équipe, nous le voyons tous. Nous pouvons viser haut avec la qualité qu'il y a dans ce groupe. Maintenant, à la fin de la saison, nous allons nous concentrer sur la quatrième place.

"C'est l'objectif, se qualifier pour la Ligue des champions. Cette saison a été assez mouvementée, assez compliquée et donc nous nous concentrons vraiment sur cet objectif."