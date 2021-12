Manchester United : Rangnick vole au secours de Varane et Maguire

Manchester United a été tenu en échec par Newcastle en début de semaine. Les Red Devils ont encaissé un but très tôt dans la rencontre suite à une perte de balle de Raphaël Varane amenant l'ouverture du score de Saint-Maximin. Manchester United a certes égalisé, mais a manqué une occasion de recoller au top quatre au classement. En conférence de presse, avant la réception de Burnley, Ralf Rangnick a refusé de pointer du doigt un ou plusieurs joueurs suite au mauvais résultat contre Newcastle, préférant cibler les problèmes collectifs des Red Devils.

"Je veux dire, je ne pense pas que Raphael n'ait pas joué depuis cinq ou six semaines et même avant le match de Tottenham, il était blessé. Donc au total sur les trois derniers mois, il n'a pas joué tant de matchs que ça. Oui, il a fait une erreur avant le premier but que nous avons encaissé. Mais à part ça, je pense qu'il a été correct. Je ne dirais pas qu'il a été exceptionnel, et c'est la même chose pour Harry Maguire, mais ils ont été corrects", a expliqué Ralf Rangnick.

"Un problème de toute l'équipe"

"Notre problème était, encore une fois, que nous avons laissé trop de moments de transition, et ce n'est pas seulement un problème de défenseurs centraux, c'est un problème de toute l'équipe qui commence devant. Et vous pouvez également parler du rôle du numéro 10 dans ce type de dispositif. Donc je ne pense pas que cela ait un sens de parler de la performance individuelle des joueurs. Nous devons nous améliorer en tant qu'équipe", a ajouté l'entraîneur de Manchester United.

Ralf Rangnick a avoué que son équipe ne progresse pas aussi vite qu'il le souhaite mais reconnaît que le Covid a handicapté ce processus d'évolution : "Mon équipe progresse-t-elle au rythme que je veux ? Bien sûr que non. Je veux dire, pour chaque entraîneur, chaque entraîneur ambitieux, il n'y a pas de différence entre les autres entraîneurs et moi en ce sens, tout le monde veut faire des pas plus rapides et plus grands en avant. Mais pour y parvenir, il faut pouvoir s'entraîner. Et comme vous le savez, nous avons dû fermer Carrington pendant quatre jours. Avant cela, nous avions huit ou neuf joueurs de champ à l'entraînement directement après le match contre Norwich et ils ne sont revenus que par petits bouts".

"Le match face à Newcastle était une surprise négative"

"Ces trois derniers jours, nous étions presque à nouveau au complet en ce qui concerne la taille de l'effectif, mais nous n'avons pas pu faire grand-chose à l'entraînement. D'un autre côté, lors de ces deux ou trois séances d'entraînement, l'équipe a l'air bien... C'était, dans le match de lundi, une surprise négative la façon dont nous avons joué en ce qui concerne la vitesse de jeu, le tempo et le physique", a ajouté le technicien de Manchester United.

Ralf Rangnick a indiqué qu'Edinson Cavani est en mesure d'être titulaire pour le prochain match : "Oui, en fait, ces deux derniers jours, j'envisageais aussi de le faire jouer dès le début. J'ai parlé avec lui hier et avant-hier, et il ne se sentait pas à l'aise de jouer dès le début, parce qu'il ne savait pas s'il était vraiment en forme. Mais après avoir été mené d'un point à la mi-temps contre Newcastle, il était clair pour moi que nous devions prendre plus de risques, que nous devions changer quelque chose, et c'est pourquoi nous avons décidé de le faire entrer avec Jadon (Sancho) à la mi-temps".