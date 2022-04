Manchester United : Rangnick revoit son jugement sur le futur de Cristiano Ronaldo

Manchester United s'est appuyé sur Cristiano Ronaldo cette saison, admet le manager intérimaire Ralf Rangnick, mais il n'est toujours pas sûr que l'attaquant vétéran sera au club la saison prochaine. Jeudi, Cristiano Ronaldo a de nouveau porté secours à United en marquant le but de l'égalisation lors du match nul 1-1 contre Chelsea, permettant ainsi à l'équipe de rester dans la course au top 4 en Premier League.

L'incertitude règne autour de Cristiano Ronaldo dans le cadre du changement imminent d'entraîneur à Old Trafford, et Ralf Rangnick ne peut pas donner d'assurances fermes à ce stade concernant la star majeure du club. Interrogé par les journalistes après le match si United était devenu dépendant du joueur de 37 ans, Rangnick a indiqué que oui : "Nous passons en revue la liste des noms qui manquent depuis le match contre West Ham. Vous vous rendez compte, que nous avons tous les joueurs offensifs sur le terrain, le seul qui était sur le banc était Juan Mata."

Qu'a dit Rangnick à propos de Ronaldo ?

Cristiano Ronaldo est le seul joueur de Manchester United à avoir marqué plus de dix fois cette saison, avec 23 buts toutes compétitions confondues, soit plus du double de tous les autres joueurs de l'équipe. Bruno Fernandes est deuxième avec neuf buts. Rangnick, cependant, a pris la défense de son équipe, et a déclaré : "Nous devons être justes avec les joueurs. Nous avons eu pas mal d'autres joueurs qui ont marqué des buts, je me souviens de mes 10 premiers matchs et nous avions 10 buteurs différents. Il s'agit de savoir combien d'opportunités nous pouvons créer et combien de buteurs nous avons à notre disposition".

Manchester United : Sélectionneur de l'Autriche ? Rangnick en dit plus sur son avenir

"Si vous comparez nos joueurs avec ceux de Chelsea, le banc avec celui de Chelsea. Ce n'est pas une excuse mais une explication. Oui, en ce moment, nous comptons beaucoup sur Cristiano, il a aussi montré une bonne performance quand Chelsea était en possession du ballon. Il faut se concentrer sur l'arrivée de deux nouveaux attaquants, c'est sûr", a ajouté l'Allemand.

Ronaldo jouera-t-il pour Man Utd sous Ten Hag ?

Rangnick s'éloigne du siège de l'entraîneur la saison prochaine, passant à un rôle de consultant - ce qu'il semble qu'il fera désormais parallèlement à l'entraînement de l'équipe nationale masculine d'Autriche. Il est remplacé à la tête de Manchester United par Erik ten Hag, ce qui laisse le statut de Cristiano Ronaldo plus incertain au club, et Rangnick a refusé de spéculer sur ce que le nouvel entraîneur décidera.



Manchester United : Sir Alex Ferguson donne un précieux conseil à Ten Hag pour réussir

L'article continue ci-dessous

Rangnick a déclaré :

"C'est quelque chose dont nous devrions parler entre Erik, le conseil d'administration et moi-même. Cristiano a encore une année de contrat, il est aussi important de savoir ce qu'il veut, s'il veut rester. Encore une fois, je n'ai pas parlé à Erik Ten Hag jusqu'à présent, donc cela n'a pas de sens d'en parler maintenant."



Qu'a dit Ronaldo ?

Alors que l'incertitude souffle autour de lui, Cristiano Ronaldo sur le terrain a été une nouvelle fois le héros de Manchester United, son égalisation leur permettant d'obtenir un point important contre Chelsea jeudi, alors qu'ils courent après la qualification en Ligue des champions. Ronaldo a écrit sur Instagram après le match : "Merci pour votre soutien à Old Trafford ce soir. Comme toujours, nos fans ont été incroyables dans leurs efforts pour aider l'équipe."