Manchester United : Rangnick pas effrayé par une saison blanche

L'entraîneur de Manchester United, Ralf Rangnick, reconnait que la saison de son équipe risque de s’achever sans trophée remporté. Une de plus, vu que cela fait cinq années de rang que les Red Devils n’ont pas soulevé la moindre Coupe.

Rangnick avoue Manchester United a gâché sa meilleure chance de remporter un trophée cette saison après avoir subi une défaite surprise en FA Cup contre Middlesbrough aux tirs au but. « Oui, bien sûr, mais c'est hypothétique", a-t-il déclaré. "Il y a encore pas mal d'autres grands clubs concernés par la compétition (Ligue des champions), il y a encore 16 grands clubs impliqués ».

Rangnick déplore le manque d’efficacité de MU

Le coach allemand a par ailleurs réfuté l’idée selon laquelle ses troupes ont pris le match contre Boro par-dessus la jambe. « Tout le monde a pu voir avec quel sérieux nous avons préparé l'équipe pour ce match (contre Middlesbrough). Nous voulions désespérément gagner. Mais nous n'avons pas été assez précis et nous n'avons pas marqué assez de buts. C'est un match où, dans des circonstances normales, on mène 3-0 à la mi-temps ».

L'article continue ci-dessous

« Ça n’a malheureusement pas été le cas. Nous n'étions pas les seuls, d'ailleurs. Il y avait pas mal d'autres équipes comme Chelsea et West Ham qui ont eu des problèmes contre des équipes de division inférieure », a tenu à relever Rangnick.

"Nous n'avons pas gagné et c'est ce qui est le plus grave. Ce n'est pas tant une question d’avoir la meilleure chance d'obtenir un trophée. Maintenant, il est grand temps de regarder en avant et de tirer le meilleur parti de la situation", a conclu l’ancien coach de Leipzig.

Si United ne remporte pas la Ligue des champions de cette saison au stade Krestovsky de Saint-Pétersbourg en mai, le club connaîtrait sa pire période de disette depuis sa dernière relégation, il y a 48 ans. Il avait été relégué de l'ancienne première division lors de la saison 1973-74, avant d'être immédiatement promu l’année d’après.