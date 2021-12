Manchester United : Rangnick lance un appel aux joueurs oubliés

Manchester United s'est déjà qualifié pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions en finissant premier de son groupe. Avant le match de mercredi contre les Young Boys, Ralf Rangnick a lancé un défi à certains joueurs oubliés du club.

Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Rangnick a évoqué les exigences du lourd calendrier anglais avant la visite de l'équipe suisse, précisant qu'il effectuerait une rotation pour le match de mercredi à Old Trafford.

Un certain nombre de joueurs sont tombés en disgrâce sous la direction d'Ole Gunnar Solskjaer et semblaient se diriger vers la porte de sortie, comme c'est le cas de Jesse Lingard, Donny van de Beek, Dean Henderson et Eric Bailly.

L'ancien entraîneur de Schalke a clairement indiqué qu'il voulait voir quelque chose de ces joueurs, le match de Ligue des champions étant une occasion parfaite pour eux.

"Il est logique que nous reposions quelques joueurs en raison du calendrier chargé des prochaines semaines", a confirmé Rangnick.

"Tout le monde a la possibilité de se produire et de se présenter. C'est pourquoi je suis heureux de donner du temps de jeu à plusieurs de ces joueurs pour les voir sous pression dans un match de Ligue des champions devant 75 000 personnes.

"C'est une occasion parfaite pour apprendre à connaître les joueurs, comme je l'ai fait dimanche dernier contre [Crystal] Palace. Nous n'avons eu qu'une semaine d'entraînement jusqu'à présent."

En plus des options de rotation au sein de l'équipe, Rangnick est également désireux de voir exactement quel genre de talent il a à travailler en termes de jeunes joueurs.

Un certain nombre de jeunes, dont le prometteur Zidane Iqbal, ont été ajoutés à la liste B de la Ligue des champions de United mardi, ce qui les rend éligibles pour jouer mercredi.