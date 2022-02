Manchester United : Rangnick frustré par la première période de ses joueurs

Manchester United s'en tire bien. Les Red Devils ont été dominé par l'Atlético Madrid, solide durant plus de 75 minutes, lors du huitième de finale aller de Ligue des champions ce mercredi soir au Wanda Metropolitano. Mais Manchester United a fait preuve de résilience et a réussi à arracher un précieux match nul grâce au but du jeune Elanga en fin de match.

"Aucune conviction"

Ralf Rangnick a donné une évaluation sévère de la première mi-temps de Manchester United lors du match nul contre l'Atletico Madrid ce mercredi soir. Le manager des Red Devils a déclaré que son plan tactique était "à la poubelle" après seulement sept minutes en raison du but de la tête de Joao Felix. Bien qu'il soit heureux que les Red Devils se soient battus pour égaliser, il a été déçu par ce qu'il a vu pendant les 45 premières minutes.

Manchester United accroche l'Atlético, le Benfica résiste à l'Ajax

"Je ne sais pas si je l'ai sauvé mais après la performance en première mi-temps, ça ne pouvait que s'améliorer", a déclaré Ralf Rangnick à BT Sport. "Ce que nous avons joué en première mi-temps, je n'arrive toujours pas à le croire. Nous avons joué sans conviction, sans agressivité et c'est pour cela que nous étions en difficulté".

"Après 7 minutes, notre plan de jeu était à la poubelle"

"En seconde période, nous avons fait mieux, nous avons eu plus de possession de balle dans les zones importantes et si nous avions joué 10 minutes de plus, nous aurions pu gagner le match. Nous devons mieux jouer en première mi-temps, j'ai été très déçu par cette performance en première mi-temps. Contre et avec le ballon, nous avons eu beaucoup trop d'appréhension et n'avons pas pris de risques. Nous n'avons joué que dans notre propre moitié et ensuite c'est difficile contre une équipe comme l'Atletico", a ajouté l'entraîneur des Red Devils.

Atlético Madrid - Manchester United : Simeone dithyrambique envers Rangnick

L'article continue ci-dessous

"Leur but était difficile à défendre, un centre et une finition brillants. Nous devons jouer avec plus de conviction sur le ballon, nous avons besoin de plus de courses en profondeur et la façon dont nous avons marqué le but était exactement cela. C'est comme ça que nous devons jouer contre eux. Après sept minutes, nous étions menés 1-0 [et] le plan était à la poubelle", a conclu Ralf Rangnick.

Malgré une première période de piètre qualité, Manchester United est encore en vie en Ligue des champions et aura la chance de défendre ses chances lors du match retour devant son public à Old Trafford. Une victoire permettrait aux Red Devils de se qualifier pour les quarts de finale de la C1, un stade de la compétition qu'ils n'ont pas atteint depuis la saison 2018-2019.