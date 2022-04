Manchester United : Rangnick demande DIX recrues après la défaite embarrassante contre Liverpool

Ralf Rangnick a admis que Manchester United a été "humilié" par son rival Liverpool une fois de plus, alors que le manager a admis que le club a besoin de commencer une reconstruction avec jusqu'à dix nouvelles recrues. Manchester United a été battu par Liverpool mardi soir, faisant suite à une défaite 5-0 contre les Reds à Old Trafford plus tôt cette saison, avec une défaite 4-0 à Anfield.

Rangnick "embarrassé et humilié"

Avec cette défaite, Manchester United a vu ses espoirs de figurer parmi les quatre premiers continuer à s'amenuiser, et Ralf Rangnick reconnaît que son équipe a toutes les raisons d'être embarrassée après une nouvelle leçon donnée par un grand club. "C'est embarrassant, c'est décevant, peut-être même humiliant", a déclaré Rangnick à BBC Match of the Day.

"Nous devons accepter qu'ils ont six ans d'avance sur nous maintenant. Quand Jurgen Klopp est arrivé, ils ont changé au club et ont élevé non seulement l'équipe, mais aussi le club et la ville à un nouveau niveau. C'est ce qui doit se passer avec nous lors des prochaines fenêtres de transfert", a analysé l'Allemand qui devrait rester dans l'organigramme du club en fin de saison.

"Il y aura six, sept, huit, peut-être dix nouveaux joueurs"

Interrogé sur ce dont Manchester United a besoin pour commencer à combler l'écart avec Liverpool lors de sa conférence de presse d'après-match, Rangnick a répondu : "Si vous analysez la situation, ce n'est pas difficile... pour moi, il est clair qu'il y aura six, sept, huit, peut-être 10 nouveaux joueurs. Et avant de signer ces joueurs, vous devez être conscient de la façon dont vous voulez jouer."

L'équipe de Rangnick a commencé le match avec un système à trois derrière, avec Phil Jones introduit dans l'équipe pour sa deuxième titularisation seulement en deux ans. Cela s'est immédiatement retourné contre eux, puisque Liverpool a pris un but en cinq minutes avant de se déchaîner pendant le reste de la première mi-temps.

Rangnick a changé les choses à la pause, en faisant entrer Jadon Sancho à la place de Jones pour ajouter une autre option offensive, mais il a admis que la formation n'avait pas beaucoup d'importance dans un match où Manchester United a été complètement surclassé. "Je ne pense pas qu'une formation différente au départ aurait changé quoi que ce soit", a déclaré Rangnick. "Le premier but que nous avons encaissé, cela ne faisait pas partie du plan de jeu d'être aussi haut et de concéder une contre-attaque après cinq minutes. Cela a changé le match".

"En première mi-temps, nous n'avons pas été assez bons. Nous n'avons gagné aucun premier ou deuxième ballon. Nous étions en deuxième position dans tous les domaines. En deuxième mi-temps, nous avons remplacé un défenseur central par Jadon Sancho. Les 25 premières minutes, nous étions meilleurs et nous avions la pression sur le ballon à certains moments. Nous avons eu deux ou trois moments, mais le troisième but a tué le match", a conclu Rangnick.