Manchester United : Rangnick confirme les envies d’ailleurs d’Anthony Martial

A chaque période de fin d’année, les films de Noël romantiques fleurissent avec des dénouements toujours plus heureux les uns que les autres. A Manchester, c’est plutôt l’heure de la séparation entre Anthony Martial et United. En crise de confiance chez les Red Devils, l’attaquant français veut découvrir quelque chose de nouveau afin de se relancer.

Il y a quelques jours, son agent annonçait qu’un départ était clairement envisagé durant l’hiver, une version confirmée par Ralf Rangnick, le nouveau coach mancunien. A la veille du déplacement à Newcastle, l’Allemand est revenu sur la situation de Martial et a avoué avoir eu une discussion avec son attaquant, qui lui a fait part de ses envies d’ailleurs.

"On a longuement parlé. Il m’a dit qu’il était à Manchester United depuis sept ans et qu’il sent que c’est le moment de changer, d’aller jouer ailleurs."

Martial bloqué par Rangnick ?

A 26 ans, Anthony Martial est encore en pleine fleur de l’âge mais il ne joue pratiquement plus avec Manchester United. Tantôt blessé, tantôt laissé sur le banc, l’ancien buteur de l’AS Monaco n’a plus envie de perdre du temps.

Barré par Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani ou encore Marcus Rashford, Martial veut mettre les voiles. Les premières rumeurs font état d’un intérêt du FC Séville mais Rangnick a semé le doute.

S’il comprend la volonté du joueur, l’entraîneur mancunien estime que les Red Devils ont besoin d’avoir un effectif étoffé pour pouvoir performer dans toutes les compétitions. De quoi remettre en cause un départ du Français ?

"Je crois que c’est légitime. Je peux le suivre mais il faut aussi tenir compte de la situation du club. C’est une période de Covid, on dispute trois compétitions dans lesquelles nous avons des ambitions. On veut réussir."

"De ce que je sais, nous n’avons reçu aucune offre et tant que ce sera le cas, il restera."

Sous contrat jusqu’en 2024 avec les Mancuniens, le feuilleton Anthony Martial pourrait ne pas être aussi simple qu’espéré.