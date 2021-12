Manchester United : Rangnick a apprécié l'attitude de Cristiano Ronaldo défensivement

Ralf Rangnick a fait l'éloge de Cristiano Ronaldo pour son travail en dehors du ballon, alors que le règne de l'entraîneur allemand à Manchester United a débuté par une victoire 1-0 contre Crystal Palace. Un but de Fred en deuxième mi-temps a permis aux Red Devils de prendre les trois points pour leur premier match sous la direction du nouvel entraîneur intérimaire. Rangnick était satisfait de la façon dont ils ont joué, et a souligné l'effort de Ronaldo alors que les Red Devils ont eu leur premier aperçu du nouveau système de pression que le manager cherche à mettre en place.

Manchester United – Crystal Palace (1-0) : Débuts réussis pour Rangnick

"Je suis très heureux de la façon dont l'équipe a joué, surtout la première demi-heure, avec le pressing, c'était exceptionnel. La seule chose qui manquait était le 1-0 ou le 2-0", a-t-il déclaré à Match of the Day sur la BBC après la rencontre. "La façon dont nous avons défendu, nous avons eu le contrôle de tout le match, le clean sheet était la partie la plus importante. Ce sont les choses que nous devons améliorer. Nous devons garder des feuilles propres. Avec seulement une séance d'entraînement, j'ai été vraiment impressionné. Nous avons fait beaucoup mieux que prévu".

"Chapeau Cristiano Ronaldo !"

"Nous avons toujours essayé d'être sur le devant de la scène. Nous n'avons jamais été en retard, sauf peut-être dans les cinq dernières minutes. Le reste du temps, nous essayions de les tenir éloignés de notre but. Nous voulions jouer avec deux attaquants, surtout en position centrale. Au fait, le travail de Cristiano Ronaldo en dehors du ballon, chapeau", a ajouté le nouvel entraîneur de Manchester United.

Manchester United : Rangnick explique comment Ronaldo va s'intégrer dans son équipe

Le style de jeu que l'ancien entraîneur du RB Leipzig et d'Hoffenheim devrait introduire à Old Trafford a fait couler beaucoup d'encre. On s'attend à ce que l'équipe presse les adversaires le plus haut possible sur le terrain. La star de Manchester United, Bruno Fernandes, était ravi du début de match contre Crystal Palace, où l'équipe a empêché ses adversaires de relancer proprement et joué à un rythme élevé. "Cela dépend du match", a-t-il déclaré à Premier League Productions.

Bruno Fernandes conquis par la philosophie Rangnick

"Parfois, vous devez presser un peu plus, parfois vous devez presser moins et tout le monde sait que c'est l'une des choses que le manager veut de nous. Plus de pression, être plus agressif. Nous avons essayé de le faire. Je pense que les 25 premières minutes de notre part étaient incroyables, un grand tempo et nous ne leur donnons aucun espace. Nous avons récupéré beaucoup de ballons en haut du terrain", a ajouté le meneur de jeu portugais.

"Nous aurions pu marquer plusieurs fois en première mi-temps, au moins trois fois, nous aurions pu faire un peu plus. Mais nous avons obtenu les trois points et c'est le plus important", a conclu Bruno Fernandes. Avec ce succès, les Red Devils sont désormais sixièmes de Premier League, à trois points de West-Ham, quatrième. Manchester United va désormais vouloir confirmer son regain de forme en Ligue des champions avec la réception des Young Boys avant un déplacement sur la pelouse de Norwich en Premier League le week-end prochain.