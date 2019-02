Manchester United-PSG - Romelu Lukaku estime que "Paris est favori"

L'attaquant mancunien a estimé que le PSG restait favori malgré la bonne passe de son équipe depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc.

Dans une interview au Canal Football Club, Romelu Lukaku a évoqué sa situation et celle de Manchester United. Le club reste sur 10 matches sans défaite depuis la prise de fonction d'Ole Gunnar Solskjaer, à une semaine du choc face au PSG en Ligue des champions. Il est revenu sur cette bonne période que connaît actuellement l'équipe, de retour dans la course au Big Four en Premier League.

"Depuis le départ de Mourinho c'est différent, beaucoup plus positif dans le discours. En ce moment tout se passe très bien et on doit continuer comme cela. Tout le monde joue à son niveau : Paul, Marcus, Anthony, moi-même j'essaie d'apporter quelque chose à l'équipe. Le plus important reste l'équipe."

Pour lui, les parisiens restent favoris, malgré l'absence de Neymar. "On sait que l'on va jouer contre une équipe qui est l'un des favoris de cette compétition. Il faut voir leur effectif, il y a des joueurs avec beaucoup de talent, un bon coach, des bons supporters, des dirigeants qui ont un grand plan avec leur club. Nous, on essaie de grandir, on est en pleine phase de reconstruction. Cela ne fait que six semaines que l'on commence à bien jouer donc pour nous ça va être un match difficile."

"Pour moi ils sont favoris mais après on va y aller bien préparés et on verra ce qui se passera sur le terrain."