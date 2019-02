Manchester United-PSG - Rashford passe un test pour rejoindre Mbappé dans l'élite du football mondial

En grande forme actuellement, Marcus Rashford devra répondre présent contre le PSG pour démontrer qu'il a bien franchi un cap.

Il a marqué 8 buts lors de ses 13 derniers matchs, a aidé Manchester United à entrer dans sa plus belle période de résultats depuis des années et a renforcé les comparaisons avec Kylian Mbappé grâce à ses performances XXL. Marcus Rashford a enfin commencé à ajouter de la cohérence à ses démonstrations de talent brut qui ont jalonné les saisons de United depuis ses mémorables débuts et son doublé contre le FC Midtjylland en février 2016.



Mardi, on lui demandera de calquer ses performances à des altitudes encore plus élevées. Quand United accueillera le Paris Saint-Germain, Mbappé et toutes les stars de la capitale française, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Rashford passera son examen le plus difficile à ce jour en tant que leader incontesté de l'attaque depuis qu'il est préféré à Romelu Lukaku après le remplacement de José Mourinho par Ole Gunnar Solskjaer, en décembre.

Jusqu'à présent, Rashford n'a pas marqué les esprits dans les matches de très haut niveau. Depuis son explosion, ses plus grands faits d'armes ont eu lieu en quart de finale de la Ligue Europa 2017 contre Anderlecht et en demi-finale contre le Celta Vigo, avec un but décisif.



Pourtant, la comparaison entre Mbappé et l'Anglais ne date pas d'aujourd'hui, même pour Solskjaer. "Il y aura naturellement des comparaisons. Je n'ai vu Mbappé en direct qu'une fois et je travaille tous les jours avec Marcus, c’est un joueur de première qualité ", a déclaré le manager de United. "J'aime travailler avec lui. Je suis sûr que le PSG examinera Marcus de la même manière que nous regardons Mbappé."



"Mbappé a eu une ascension fantastique, il a un sourire fantastique, un grand enthousiasme".



"Les buteurs ne dominent pas vraiment le football, mais ils auront un impact énorme sur le football au cours des 10 prochaines années, ils l'éclaireront vraiment".

Mais si ceux qui comparent le jeu de Rashford au jeu de Mbappé se basent certainement sur leurs styles respectifs, il faut avouer que les deux prodiges n'ont pas le même CV pour le moment. Au-delà de ses buts en Ligue Europa, Rashford n’a toujours pas répondu aux attentes dans les matches à élimination directe.

Ses buts en coupe jusqu'à présent ont été inscrits contre Midtjylland, West Ham, Northampton, Reading, Blackburn, Anderlecht, le Celta Vigo, Bâle, Burton Albion, Benfica, le CSKA Moscou, Yeovil Town et, plus récemment, Valence pour l'une des dernières de Mourinho.

L'article continue ci-dessous

Ajouter le PSG à sa liste reviendrait à montrer qu'il est vraiment prêt à entrer dans la caste des futures rédérences du poste. Ce n'est qu'à ce moment-là, et pas avant, que la comparaison avec Mbappé aura du sens.

Mbappé a inscrit quatre buts en Coupe du monde, est devenu le plus jeune joueur à marquer en finale depuis Pelé, a remporté deux titres nationaux consécutifs avec deux clubs différents et totalise déjà plus de deux fois plus de buts que Rashford, en ayant un an de moins.



"Mentalement, nous savons que Mbappé peut gérer les grands matches", a déclaré Gary Lineker, ancienne vedette de l'Angleterre et présentateur de BT Sport, cette semaine. "Nous ne le savons pas encore avec Rashford car ce n'est que maintenant qu'il a la chance de jouer dans la position qu'il aime le plus".



Rashford n’a jamais été mis dans des conditions idoines pour exploiter tout son potentiel. Sous Mourinho, on lui donnait trop rarement l'occasion de briller, et lorsqu'il était lui-même, il semblait rarement prêt à saisir les opportunités.



Les choses ont changé depuis l’arrivée de Solskjaer, et le numéro 10 de Manchester United a été placé aux côtés de Paul Pogba, deux hommes transfigurés sous la tutelle du Norvégien. Mais comme ce dernier n'en a pas encore fait assez pour prolonger sa mission d'intérimaire, Rashford a encore du chemin à faire pour se montrer à la hauteur de Mbappé. En brillant contre le PSG, il enverrait un message à toute l'Europe.