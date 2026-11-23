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Manchester United a été prévenu : pour arracher Lewis Hall à Newcastle United, il lui faudra dépasser les 68 M£ du transfert le plus cher au monde pour un arrière gauche. Toujours déterminé à renforcer sa défense après son échec de l’été dernier, Manchester United sait que les dirigeants de Newcastle ne laisseront pas partir leur latéral vedette à bas prix.

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Un prix considérable pour Manchester United

Selon TEAMtalk, Manchester United envisage une offensive ambitieuse pour Hall, malgré la signature d’un nouveau contrat par le défenseur de Newcastle l’été dernier . Les recruteurs de Manchester United souhaitent relancer cette piste après avoir échoué à attirer Hall, Alejandro Balde et Rayan Ait-Nouri lors de leur précédente recherche d’un arrière gauche de métier. Mais toute nouvelle tentative nécessitera une dépense sans précédent, supérieure aux 68 M£ versés par le Bayern Munich pour Lucas Hernandez.

Un ancien directeur général prédit un transfert record

La progression rapide de Hall a convaincu Keith Wyness, ancien directeur général d’un club de Premier League, que seule une offre historique inciterait Newcastle à le vendre.

Interrogé par Football Insider, Wyness a déclaré : « Eh bien, le record pour un joueur à ce poste dépasse tout juste les 60 M£. Donc 100 M£, ce serait peut-être beaucoup. Il ne fait aucun doute qu’il a du talent. Les supporters de Newcastle vous diront qu’il est excellent depuis longtemps et qu’il présente vraiment toutes les qualités d’un grand talent.

« Je pense que le montant pourrait monter jusqu’à 80 M£. C’est uniquement en raison du poste qu’il occupe. Mais, là encore, les joueurs à tous les postes sont de plus en plus recherchés. Il a aussi l’âge idéal. »

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Newcastle exclut un départ cet hiver

Hormis une brève baisse de régime face à Arsenal, les récentes performances de Hall avec l’Angleterre et son club ont renforcé la détermination de Newcastle à ne pas le laisser partir en janvier.

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Précisant la position du club dans cet article, Graeme Bailey a écrit : « La position de Newcastle est sans équivoque. Le club n’a aucune intention de laisser Hall partir en cours de saison et affirme que le défenseur n’est pas à vendre.

« De fait, des sources indiquent que Newcastle n’a pas fixé officiellement de prix pour le latéral, tant il compte dans les plans de l’entraîneur Matthias Jaissle et dans les ambitions à long terme du club.

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« Il est toutefois admis qu’en théorie, il faudrait battre le record mondial du transfert d’un arrière gauche pour que son départ soit seulement envisagé.

« Cela représenterait une somme proche de 70 millions de livres sterling, ce qui montre à quel point Newcastle tient à l’ancien jeune joueur de Chelsea. »

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Une bataille pour son transfert se profile l’été prochain

Newcastle refusant d’examiner les offres en cours de saison, Manchester United devra chercher ailleurs en janvier ou attendre l’été prochain pour tester sa détermination. Hall restera au cœur des plans de Matthias Jaissle tout en cherchant à prolonger sa belle dynamique en club et en sélection. Si Manchester United revient avec une offre record en 2027, Newcastle disposera de tous les atouts dans les négociations.