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Manchester United compte soutenir son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino lors du mercato de janvier afin de redresser une saison difficile en championnat. Les renforts défensifs sont la priorité, avec les joueurs de Fulham Calvin Bassey et Antonee Robinson, ainsi que le défenseur central d’Everton Jarrad Branthwaite, parmi les pistes étudiées.

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La direction réagit à un début de saison catastrophique en championnat

Selon Sky Sports News, les dirigeants de Manchester United sont prêts à renforcer les postes d’arrière gauche, de défenseur central et d’attaquant cet hiver, après avoir reconnu un manque de profondeur d’effectif à l’issue du mercato estival. Des plans de recrutement avaient déjà été établis sous Michael Carrick avant son licenciement la semaine dernière, après le pire début de saison du club en championnat depuis 40 ans. Pochettino sera désormais consulté dans les semaines à venir pour arrêter le choix des cibles.

La recherche en défense se concentre sur des gauchers

Le média indique que Manchester United donne la priorité à un défenseur central gaucher, alors que Lisandro Martinez entre dans la dernière année de son contrat et ne devrait pas se voir proposer de nouvelles conditions, malgré une option de prolongation de 12 mois. Le défenseur de Fulham Bassey, 26 ans, a impressionné malgré les difficultés de son équipe. Il lui reste six mois de contrat, assortis d’une option de prolongation à la disposition du club, mais l’entraîneur de Fulham Alvaro Arbeloa le considère comme l’un des meilleurs au monde et souhaite le prolonger. Everton est en position de force concernant Branthwaite, cible de longue date âgée de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2030 après l’échec de deux offres atteignant 50 millions de livres sterling en 2024.

Au poste d’arrière gauche, où cinq joueurs ont éprouvé des difficultés depuis que Manchester United a privilégié les recrues au milieu de terrain cet été, la chaîne précise que Robinson, 29 ans, reste suivi. Le joueur de Fulham a déjà travaillé sous les ordres de Pochettino avec la sélection des États-Unis. La piste Alejandro Balde, du FC Barcelone, pourrait être réexaminée si les conditions conviennent à toutes les parties. En revanche, Rayan Ait-Nouri, de Manchester City, n’est pas une cible, tandis que Lewis Hall, de Newcastle, reste une option à plus long terme.

La blessure de Sesko pousse le club à chercher un attaquant

Plus haut sur le terrain, le média révèle que Manchester United étudiera des renforts offensifs, son avant-centre principal Benjamin Sesko étant indisponible au moins jusqu’en janvier. Même si Manchester United a inscrit sept buts lors de ses deux derniers matches avant la trêve, l’équipe a manqué d’un point d’appui physique en attaque. L’attaquant de Leeds United Dominic Calvert-Lewin suscitait de l’intérêt, mais aucune offre n’est attendue, le joueur devant vraisemblablement rester à Elland Road.

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Des départs nombreux semblent peu probables en raison des blessures de longue durée et du temps dont Pochettino a besoin pour évaluer son effectif. Joshua Zirkzee continue toutefois de susciter l’intérêt en Italie et pourrait partir si une offre satisfaisante arrive et qu’une solution est trouvée pour le remplacer.

Les décisions contractuelles compliquent la reconstruction de l’effectif

Parallèlement à la préparation des arrivées de janvier, Pochettino devra contribuer à gérer plusieurs contrats de joueurs expérimentés entrant dans leurs six derniers mois à Manchester United. Le capitaine Bruno Fernandes, Harry Maguire et Luke Shaw approchent tous de la fin de leur contrat, même si le club dispose d’options de prolongation de 12 mois pour Fernandes et Maguire. Les éventuels départs cet hiver pourraient, en définitive, déterminer l’ampleur des renforts apportés à l’effectif de l’Argentin à l’ouverture du mercato.