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Manchester United se prépare à un affrontement judiciaire aux enjeux considérables avec le Real Madrid, alors que le jeune prodige JJ Gabriel se rapproche d’un départ d’Old Trafford. Le phénomène de 16 ans aurait accepté de rejoindre le géant espagnol après avoir, de fait, rompu les liens avec le club de Premier League plus tôt cette saison.

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United frustré par l’absence non autorisée de son prodige

Gabriel a stupéfié la direction d’Old Trafford en septembre en demandant officiellement son transfert. Depuis, le joueur de 16 ans n’a plus joué pour le club et a complètement coupé les ponts, ignorant les multiples tentatives des responsables de United pour le joindre. Le jeune joueur s’est installé en Espagne et entretient sa condition physique par ses propres moyens à Castelldefels, près de Barcelone.

Sa décision découle d’une impatience grandissante face à ce qu’il considère comme un manque d’occasions de jouer en équipe première. L’attaquant aurait également des inquiétudes concernant la trajectoire générale de United ces dernières saisons, ce qui l’a amené à conclure qu’il avait besoin d’un nouvel environnement pour progresser.

Le Real Madrid en tête de la course pour Gabriel

Plusieurs grands clubs européens se sont rapidement intéressés à cet attaquant très prometteur. Le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ont tous manifesté un vif intérêt, mais le Real Madrid a finalement remporté la course à sa signature.

Selon des informations venues d’Espagne, le Real Madrid a proposé un contrat de trois ans assorti d’une rémunération élevée. L’accord proposé dépasserait 850 000 livres sterling par saison et aurait été préparé en étroite collaboration avec sa famille et son représentant, Ali Bharat.

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Pour faciliter son arrivée sur le continent, Gabriel a récemment obtenu un passeport de l’Union européenne après avoir fêté ses 16 ans en octobre. Toutefois, les négociations officielles n’ont pas encore commencé : les responsables de United n’ont été contactés directement ni par le club espagnol ni par l’entourage du joueur.

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La bataille pour une indemnité équitable

Malgré la volonté de Gabriel de partir, United détient toujours son enregistrement en tant que joueur et refuse de laisser partir l’un des plus grands talents d’Europe pour une somme symbolique. Le club se sent profondément déçu par le comportement de l’adolescent, surtout après avoir beaucoup investi dans sa formation depuis son arrivée à Carrington en 2022.

Selon les règles habituelles de la FIFA, les transferts internationaux de joueurs issus des centres de formation ne donnent lieu qu’à une faible indemnité de formation, estimée entre 100 000 et 300 000 livres sterling. United estime que ce montant est très inférieur à la véritable valeur marchande de Gabriel.

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Manchester United est donc prêt à porter l’affaire devant la justice, selon le Manchester Evening News. Le marché des transferts de jeunes joueurs est devenu de plus en plus disputé, comme l’illustrent les décisions de commissions nationales, notamment celle qui a ordonné à Liverpool de verser 2,8 millions de livres sterling à Chelsea pour Rio Ngumoha plus tôt cette année. United s’appuiera sur de tels précédents pour réclamer une indemnité appropriée.

Un départ qui s’annonce complexe

Si Gabriel semble destiné à rejoindre le Bernabeu, une issue rapide reste peu probable. La volonté de United d’engager une action en justice laisse présager un long litige sur l’indemnité, ce qui signifie que le joueur de 16 ans pourrait rester longtemps sans jouer avant que son transfert soit officiellement autorisé.

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La direction d’Old Trafford doit désormais décider si elle attend d’être officiellement contactée par le Real Madrid ou si elle engage elle-même une procédure afin d’obtenir une indemnité adéquate pour ce jeune joueur issu de son centre de formation.