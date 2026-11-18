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Manchester United est prêt à engager une procédure judiciaire si des preuves montrent que JJ Gabriel, jeune joueur de son centre de formation, a été approché illégalement par des clubs rivaux alors qu'il était sous contrat. Le club aurait été stupéfait par la récente annonce sur les réseaux sociaux du joueur de 16 ans, qui a confirmé son départ d'Old Trafford.

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Une bataille juridique se profile après le départ de Gabriel

Selon des sources citées par ESPN, le géant de Premier League détient toujours l'enregistrement de Gabriel et n'a été contacté par aucune instance dirigeante au sujet d'un éventuel transfert. Malgré cela, un accord verbal aurait été conclu pour que l'attaquant rejoigne le Real Madrid , un transfert facilité par le fait que le joueur possède un passeport de l'UE.

Les dirigeants de Manchester United s'inquiètent particulièrement de la chronologie des événements ayant conduit à ce départ. En interne, certains soupçonnent les représentants et la famille du joueur d'avoir pu discuter avec d'autres clubs dès l'été dernier, alors qu'il était encore censé faire partie du centre de formation à Carrington.

Des relations tendues et des inquiétudes pour son bien-être

Les relations entre le club et le joueur semblent s'être rapidement détériorées au cours des derniers mois. Gabriel n'a plus été vu au centre d'entraînement du club depuis septembre , lorsqu'il a de fait cessé d'honorer ses engagements.

Le personnel de Manchester United a exprimé une inquiétude croissante face à la situation et tenté à plusieurs reprises de joindre la famille. Mais ces démarches visant à s'assurer du bien-être de l'adolescent sont jusqu'ici restées vaines, le club n'ayant pas réussi à établir de contact direct avec son entourage proche durant cette période d'absence.

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Les exigences formulées par ses représentants

Les tensions entre les deux parties semblent s'être aggravées en raison d'une série d'exigences importantes formulées par l'entourage du joueur avant le début de la saison en cours. Elles portaient sur sa participation avec l'équipe première et, plus largement, sur son statut au sein de l'effectif dirigé par la hiérarchie d'Old Trafford.

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Parmi ces demandes figurait la garantie que Gabriel jouerait au moins 20 minutes lors de certains matches de l'équipe première, notamment contre Brighton, Bournemouth et Sabah FK. Ses représentants souhaitaient également qu'il porte le numéro 77 et que le nom « Gabriel JR » soit inscrit au dos de sa tenue de match.

Gabriel annonce son départ d'Old Trafford

JJ Gabriel a annoncé son départ de Manchester United mardi dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Des sources ont indiqué à ESPN que le club n'avait pas eu connaissance de sa décision avant que l'annonce soit rendue publique.