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Manchester United s’apprête à concurrencer Tottenham pour Igor Matanovic, l’attaquant de Fribourg évalué à 50 millions de livres, lors du mercato de janvier. Dans le même temps, Richarlison, écarté à Tottenham, se rapproche d’un départ à 10 millions de livres après un regain d’intérêt du club turc de Trabzonspor.

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Un club de Süper Lig relance sa piste

Selon The i Paper, Tottenham est désormais prêt à accepter environ 10 millions de livres pour Richarlison, qui est ouvert à un départ en Süper Lig turque . L’intérêt manifesté cet été par Vasco da Gama, Trabzonspor et son ancien club, Everton , s’était auparavant heurté à des « obstacles financiers ». Écarté du groupe de 25 joueurs de Roberto De Zerbi et aperçu pour la dernière fois avec les moins de 21 ans en Jersey Mike's Trophy, il attend désormais des discussions sur son salaire et la possibilité d’être régulièrement titulaire.

Une attaque en difficulté pousse à chercher du renfort

Bien que l’exclusion du Brésilien n’ait pas été décidée par De Zerbi, l’entraîneur de Tottenham lui a publiquement reproché de « vouloir parfois partir » . Richarlison a alors partagé sur Instagram des propos de l’ancien attaquant d’Everton Duncan Ferguson, selon lequel « on ne laisse pas un joueur comme ça de côté » . Après sa demande de départ, Omar Marmoush est arrivé en prêt de Manchester City avec une option d’achat de 60 millions de livres. Pourtant, l’Égyptien n’a inscrit qu’un seul but en Premier League cette saison, soit autant que Dominic Solanke.

Ce manque d’efficacité a conduit Tottenham à chercher un nouvel avant-centre pour janvier. Selon le média, le club suit l’international croate de Fribourg Matanovic, même si Manchester United, entraîné par Mauricio Pochettino, est également intéressé, alors que le club allemand se prépare à réclamer 50 millions de livres .

D’autres pistes très disputées

Si Tottenham se tourne vers d’autres pistes, le média souligne qu’Eli Junior Kroupi est de nouveau apte à jouer après trois mois d’absence en raison d’une blessure au pied. Arsenal, le FC Barcelone et Liverpool le suivent toutefois également. Endrick, du Real Madrid, figure lui aussi à nouveau sur les radars de clubs de Premier League après n’avoir disputé que 147 minutes depuis le retour de Jose Mourinho, même si seul un prêt en janvier semble possible.

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Ailleurs dans le nord de Londres, Mykhailo Mudryk, prêté par Chelsea, doit encore attendre deux semaines avant de retrouver la forme. Il a suscité la polémique en reconnaissant dans un podcast ukrainien qu’il « voulait rejoindre Arsenal », qualifiant un transfert à l’Emirates de « rêve ». Il a également imputé son contrôle antidopage positif à ses obligations en sélection , ce qui a poussé Andriy Shevchenko, dirigeant de la fédération ukrainienne, à exiger des excuses avec colère.

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Des retours importants avant Ipswich

Alors que ses projets pour le mercato hivernal se précisent, Tottenham voit enfin sa crise des blessures s’atténuer avant son prochain match contre Ipswich Town. James Maddison et Savio ont repris l’entraînement et sont disponibles, tout comme Lucas Bergvall et Destiny Udogie. Mathys Tel reste toutefois indisponible. Aucun accord n’ayant encore été trouvé avec Trabzonspor, l’avenir de Richarlison et la recherche d’un attaquant par Tottenham seront au cœur des discussions en janvier.