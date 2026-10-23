Partager Suivez GOAL sur Google

Manchester United aurait pris une décision définitive concernant d’éventuelles sanctions disciplinaires à l’encontre de son capitaine Bruno Fernandes, après son interview fracassante d’après-match. Le milieu portugais n’a pas mâché ses mots sur l’approche tactique de Michael Carrick après la lourde défaite de Manchester United face à Como en Ligue des champions.

Publicité

Il échappe aux sanctions

Bien qu’il ait ouvertement remis en question le dispositif tactique de l’équipe lors d’une interview télévisée, Fernandes conservera le brassard de capitaine et ne sera pas sanctionné. Selon Mirror Football, la direction de Manchester United a décidé de ne pas sanctionner son capitaine.

Le club a reconnu la frustration manifeste du milieu de terrain après que Manchester United a été mené au score dès les deux premières minutes d’une piteuse défaite européenne (4-1). Si ses critiques formulées publiquement suscitent une certaine déception en interne, les dirigeants admettent que les émotions étaient vives et comprennent l’origine de sa colère.

Des critiques adressées au banc

Getty Images

S’exprimant après le coup de sifflet final, Fernandes a dressé un sombre tableau de la prestation de l’équipe. « Ce n’est pas la première fois que nous commençons mal et qu’ils marquent très tôt, a-t-il déclaré. Nous n’avons pas mis assez de pression sur le porteur du ballon, nous n’avons pas fait assez de bons déplacements avec le ballon, et peu de choses ont tourné en notre faveur. »

« Encaisser un but tôt nous met dans un état d’esprit défaitiste. Il est difficile d’en sortir, d’essayer d’être courageux, d’avoir le ballon et de créer quelque chose. »

Publicité Publicité

« Si nous n’y parvenons pas, il sera très difficile de sortir de cette situation. »

Related Topics

Fernandes a ensuite clairement mis en cause les consignes défensives du staff. « C’est une décision du staff de ne pas presser individuellement et de parfois laisser de l’espace derrière pour essayer de récupérer le ballon, de les attendre. Mais parfois, quand on laisse de l’espace à ces équipes, elles prennent confiance », a-t-il expliqué. Le consultant Jamie Carragher a vivement condamné ces propos, qualifiant cette sortie de « honteuse ».

Un contraste saisissant sur le plan disciplinaire

La clémence dont bénéficie Fernandes tranche nettement avec de récentes décisions prises en interne. Lisandro Martinez a récemment reçu une amende et a été contraint de présenter des excuses publiques pour avoir critiqué le directeur du football Jason Wilcox et la direction après une défaite 2-0 contre l’Atlético de Madrid.

Publicité

De son côté, Carrick a fermement rejeté l’analyse de son capitaine. « En fait, nous avons exercé un pressing individuel partiel en seconde période, puis nous avons encaissé un but à cause de cela, a rétorqué l’entraîneur. Et quel que soit le système ou la tactique, si vous ne courez pas, si vous ne courez pas vers l’avant et si vous ne revenez pas en courant, vous ne gagnerez pas. »

L’avenir de l’entraîneur en suspens





Getty Images





Malgré les vives critiques dont il fait l’objet, Carrick bénéficie d’un répit temporaire. Selon plusieurs informations, l’homme de 45 ans sera toujours sur le banc de Manchester United dimanche, face au Bournemouth de Marco Rose.

Publicité

La direction du club étudie toutefois activement ses options.Selon des informations rapportées, Julian Nagelsmann apparaît comme le principal candidat pour prendre le relais en cas de changement d’entraîneur. L’ancien entraîneur du Bayern Munich et de l’Allemagne est actuellement libre et serait disposé à prendre les rênes de l’équipe à Manchester.