Manchester United : Pourquoi Solskjaer doit mettre Cristiano Ronaldo sur le banc pour sauver son poste

Ole Gunnar Solskjaer est sous une immense pression après l'humiliante défaite 5-0 de Manchester United contre Liverpool le week-end dernier, mais le Norvégien reste aux commandes - pour le moment. Il sera certainement sur le banc de touche pour le match de samedi contre Tottenham Hotspur, mais il est clair que Solskjaer est désormais en sursis. Si United s'effondre davantage, il sera bientôt au chômage. Il est donc temps pour Solskjaer de procéder à des changements radicaux. Des mesures d'urgence doivent être introduites par un manager qui fait face à la possibilité de troubles au sein du vestiaire et parmi les cadres d'Old Trafford.

Il n'est certainement pas dans son intérêt de continuer à utiliser l'approche tactique ou l'équipe actuelle. Des résultats horribles comme ceux de dimanche exigent un changement majeur mais, plus important encore, une série de mauvaises performances (Man Utd a été peu convaincant lors de 12 de ses 13 matchs toutes compétitions confondues cette saison) montre que Solskjaer doit changer radicalement les choses s'il veut rester à son poste. Voici les changements qu'il doit faire dès maintenant...

Ramenez de la profondeur pour les prochains grands matchs

Lors de ses trois prochains matches, Manchester United affronte les Spurs, l'Atalanta et Manchester City et, de manière réaliste, Solskjaer doit prendre sept points. Pour ce faire, il doit simplement abandonner la nouvelle tendance à jouer un style de football expansif, basé sur le pressing et aventureux face à des clubs plus importants. Cela a conduit à neuf buts encaissés lors des deux matches de Premier League au cours desquels les Red Devils ont affronté des équipes du top 5 de la saison dernière (Leicester City et Liverpool). Pour arrêter la descente aux enfers, le premier changement, et le plus important, est de rétablir la stratégie de contre-attaque en utilisant la profondeur qui a bien servi Solskjaer dans les grands matchs par le passé.

Solskjaer n'a clairement pas le sens tactique des meilleurs managers du football actuel. Il est incapable d'entraîner un pressing organisé, c'est pourquoi ses joueurs résolvent les problèmes au hasard avec des pressings improvisées à un ou deux joueurs qui les laissent désespérément exposés. Le match contre Liverpool en a été le pire exemple : les joueurs ont quitté leur position pour courir directement vers l'adversaire dans une tentative vague (et incorrecte) d'imiter le football basé sur le pressing que l'on voit à Liverpool et à Manchester City.

Ce n'est pas comme ça que le pressing fonctionne. Il doit être enseigné dans les moindres détails sur le terrain d'entraînement, doit impliquer chaque joueur et doit bloquer les angles de passe plutôt que de foncer tête baissée sur l'homme qui a le ballon. Si United n'en est pas capable, alors il doit se positionner beaucoup plus bas pour comprimer l'espace de manière plus traditionnelle. Cela signifie un bloc bas et des rangées compactes de quatre joueurs, qui se déplacent pour forcer l'adversaire à mettre le ballon sur les côtés. C'est une stratégie qui a déjà fonctionné pour Solskjaer, lui permettant souvent d'éviter les crises à la dernière minute.

La volonté du conseil d'administration de Manchester United de le garder montre qu'il est encore temps de sauver les choses - mais seulement s'il a l'humilité de revenir à un style de football plus défensif, en commençant par le déplacement chez les Spurs. Le Tottenham de Nuno n'apprécie pas d'être forcé de garder la majorité de la possession du ballon, étant quelque peu sous-entraîné sur ce qu'il faut faire pour construire des attaques à partir d'une position de domination territoriale. Une ligne basse serait donc une bonne approche pour Manchester United afin de provoquer des hésitations dans les rangs de Tottenham, fournissant ainsi les conditions idéales pour une victoire cruciale.

Imiter le trio d'attaque de Liverpool et se concentrer sur les contres

En fait, au-delà des grands matches qui se profilent à l'horizon, United ferait mieux de passer à une stratégie réactive de contre-attaque pour le reste de la saison. Les inégalités financières du jeu moderne obligent Manchester United à dominer la possession du ballon dans la plupart des matchs, mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas modifier leur philosophie en s'éloignant de l'expansivité directe de la "United Way".

Un effectif plus profondpermettrait à United de ne pas se laisser déborder par ses tentatives de pressing, mais elle pourrait aussi attirer l'adversaire vers l'avant et créer davantage de possibilités de contre-attaques.Il est intéressant de noter le nombre de fois que Man City, Chelsea et Liverpool marquent en contre-attaque cette saison ; ils ont peut-être beaucoup le ballon, mais une grande partie de la stratégie consiste à profiter des moments où l'autre équipe est attirée sur le terrain.

Solskjaer doit regarder du côté de Liverpool pour voir comment organiser cela, et la principale leçon à en tirer devrait être le déploiement d'un trio d'attaque étroit, basé sur le rythme. Les schémas presque aléatoires qui se forment dans l'attaque de United en ce moment peuvent être rectifiés en donnant des instructions plus simples aux trois attaquants pour qu'ils restent proches les uns des autres et qu'ils se concentrent sur des courses directes vers les défenseurs et les espaces laissés derrière.

Jadon Sancho en serait le principal bénéficiaire, surtout s'il était régulièrement sélectionné dans sa meilleure position sur l'aile droite. Aux côtés de Mason Greenwood et Marcus Rashford, Manchester United pourrait former une ligne d'attaque jeune et affamée qui pourrait apporter un certain succès à court terme à Solskjaer si l'équipe se concentre sur un bloc inférieur et des ruptures rapides.

Mettre Ronaldo sur le banc et offrir un rameau d'olivier aux joueurs marginaux

Solskjaer est sur le point de perdre son autorité dans le vestiaire, c'est pourquoi tout remaniement doit montrer qui est le patron - et cela signifie laisser tomber Cristiano Ronaldo. Il n'y a aucun doute que le Portugais a déséquilibré l'équipe, son manque de pressing en attaque minant Solskjaer et sa présence magnétique poussant des joueurs comme Greenwood, Rashford, Sancho et Edinson Cavani à la marge. Il doit être mis de côté pour le bien de l'équipe.

De toute façon, Cavani offre plus de possibilités sans le ballon et dans la construction que Ronaldo, dont les buts ne compensent clairement pas la perturbation des autres aspects tactiques. Quiconque a observé la Juventus la saison dernière aurait pu vous dire que cela arriverait. Par ailleurs, alors que le vestiaire commence à remettre en question le manager, il est logique d'offrir un rameau d'olivier aux joueurs marginaux qui ont plus de raisons de se battre, et qui portent peut-être moins le poids du 5-0 que ceux qui sont dans la ligne de mire.

Donny van de Beek et Jesse Lingard, en particulier, méritent plus de temps de jeu, le second ayant impressionné en sortant du banc de touche et le premier méritant sûrement d'être titularisé au vu de la piètre performance du milieu de terrain de Manchester United. En fin de compte, Man Utd ne se battra pas pour le titre de Premier League et tôt ou tard, un changement de manager sera effectué. Mais s'il y a de l'espoir pour Solskjaer, c'est dans un remaniement substantiel, ce qui signifie des changements importants dans le onze de départ et dans les principes fondamentaux de sa stratégie tactique.