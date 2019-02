Manchester United - Pour Lukaku, l'équipe peut faire face à toutes les situations

Les Reds Devils ont vu Jesse Lingard, Juan Mata, Ander Herrera et Marcus Rashford se blesser en première mi-temps contre Liverpool (0-0).

Romelu Lukaku a déclaré qu'Ole Gunnar Solskjaer avait permis à Manchester United d'être "préparé pour n'importe quelle situation", même lorsque quatre joueurs se blessent en une seule mi-temps contre Liverpool. Les Reds Devils avaient débuté ce choc contre leurs plus grands rivaux avec un plan clair en tête pour obtenir un bon résultat.

Cette préparation tactique d'avant match a été balayée en 20 minutes lorsque Marcus Rashford pris un coup à la cheville et qu'Ander Herrera fut obligé de quitter le terrain. Juan Mata suivait ensuite son compatriote au vestiaire, remplacé par un Jesse Lingard de retour, après sa blessure contractée contre le PSG.

Solskjaer admettait après la rencontre que "tout ce qui pouvait mal tourner avait mal tourné" pour son équipe, mais United avait encore suffisamment de ressources pour prendre un point après ce match nul 0-0.

Pour Lukaku, la résilience a été au coeur du discours de son entraîneur, l'attaquant belge déclarant à Sky Sports : "Je pense que l'entraîneur et son staff ont fait un bon travail en nous donnant des indications sur comment jouer et nous étions préparés pour n'importe quelle situation."

"Nous avons bien joué, en tant qu'équipe et, ce que nous devons retenir de cette performance, est que nous pouvons nous battre quelles que soient les circonstances. Si un joueur se blesse, nous pouvons toujours être sûrs qu'un autre joueur rentre et fait le travail, donc je suis content"

United va maintenant devoir attendre des nouvelles de son staff médical. L'équipe sera de nouveau concernée dès mercredi à Crystal Palace. Solskjaer devra peut-être se creuser la tête pour choisir son XI de départ, mais un homme invaincu depuis 10 matches de Premier League a de la ressource pour garder les Red Devils compétitifs.

Questionné sur le fait que ce résultat face à un candidat au titre soit un nouvel exemple de la progression de son équipe, Lukaku s'est exprimé : "Oui, bien sûr. Tout le monde a parlé de nous comme d'une grande équipe offensive, mais je crois que défensivement nous faisons également un très bon travail."

"Regardez comment jouent les défenseurs. Chris Smalling a joué les trois derniers matches et a été très bon, donc il augmente notre niveau. Pour les défenseurs la concurrence est bonne, de même que pour nous sur le front de l'attaque. Nous devons continuer à performer comme nous le faisons et nous assurer que quelque soit la situation, nous contrôlons le jeu et essayons de gagner."