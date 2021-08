Manchester United : Pogba préfère les titres aux records

Le champion du monde continue de faire l'objet de spéculations pour un transfert ailleurs, mais il dit qu'il se concentre sur sa quête de trophées.

Paul Pogba a permis à Manchester United d'entamer la saison 2021-22 en battant tous les records, mais les Red Devils sont encore en chantier et le Français admet que le succès sur le long terme est le plus important. L'équipe la plus titrée du football anglais a remporté un trophée majeur pour la dernière fois en 2017, et la période de disette pour les pensionnaires d'Old Trafford devrait atteindre la barre des cinq ans cette saison.

Paul Pogba pourrait avoir un rôle central à jouer pour mettre fin à cette série, le champion du monde 2018 ayant délivré cinq passes décisives en deux matches, ce qui fait de lui le meilleur passeur du championnat, alors que Manchester United a porté à 27 son record de matches consécutifs sans la moindre défaite à l'extérieur.

Paul Pogba a déclaré à MUTV : "C'est toujours génial, mais je préfère gagner le championnat et ne pas avoir le record. C'est bien, c'est positif, la prochaine fois, ce que nous voulons, c'est avoir un record de victoires à l'extérieur - ce serait le mieux et ne pas faire de match nul quand nous savons que nous pouvons gagner ces matchs, la même chose avec un clean sheet. On apprend de ça, on reste positif et on recommence".

5 – Paul Pogba is the first player in Premier League history to register five assists after his team’s first two games of a single season. Inventive. pic.twitter.com/2pR3W3YIBg — OptaJoe (@OptaJoe) August 22, 2021

Recruté à la Juventus pour plus de 100 millions d'euros à l'été 2016, faisant de lui à l'époque le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League, Paul Pogba est entré dans les 12 derniers mois de son contrat et continue de faire l'objet de rumeurs de départ, le Paris Saint-Germain faisant partie de ceux qui seraient intéressés par un accord. Il se sent toutefois heureux dans son environnement actuel et n'a pas l'intention de faire pression pour un départ.

L'international français s'est exprimé concernant son avenir : "Je pense que je suis bien, je suis bien. L'équipe, nous sommes tous bien. Nous nous sommes bien entraînés, nous sommes revenus très concentrés comme toujours et comme je l'ai dit, je donne toujours le meilleur de moi-même sur le terrain et je donne mon cœur pour aider mes coéquipiers. Donc nous devons continuer comme ça, nous continuons à nous améliorer et je voulais gagner aujourd'hui - c'est pourquoi je suis déçu du résultat".

Cinquième de Premier League avec quatre points en deux matches, Manchester United entend se mêler à la course au titre cette saison mais aura fort à faire face à ses redoutables concurrents que sont Chelsea, champion d'Europe en titre, Manchester City, champion d'Angleterre en titre, ou encore Liverpool, vainqueur de la Premier League il y a deux ans et de la C1 il y a trois ans.