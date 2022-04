L'entraîneur de Manchester United, Ralf Rangnick, a déclaré qu'il n'était pas prévu de permettre à Paul Pogba de rompre son jeûne avant le match de Premier League contre Liverpool, mardi. Les Red Devils se rendent à Anfield pour affronter les hommes de Jürgen Klopp dans un match crucial pour les deux équipes, dans la course au titre et à la Ligue des champions.

Pogba ne cassera pas le jeûne pendant le match

En raison du Ramadan, Paul Pogba doit s'abstenir de manger et de boire de l'aube au crépuscule pendant tout le mois d'avril. Le soleil se couchera pendant le match mardi soir, ce qui signifie que Pogba pourrait recommencer à manger, mais Rangnick dit qu'il n'y a aucun plan pour lui permettre de rompre son jeûne pendant le match.

Pogba à Manchester United, c'est déjà fini ?

"En tant que joueur, en tant que professionnel, il est habitué à cela. Je ne lui ai pas parlé de cela, cela n'affectera pas ses performances", a déclaré Ralf Rangnick en conférence de presse d'avant-match ce lundi. "Pour autant que je sache, Paul Pogba jeûne mais, comme je l'ai dit, je n'en ai pas parlé avec lui en personne".

Rangnick défend le rendement de Pogba

"J'ai eu pas mal d'autres joueurs qui jeûnent. Je connais aussi au moins un joueur de Liverpool, qui a été mon joueur, qui jeûne aussi. Ibrahima Konaté, donc il aurait aussi le même problème", a ajouté le technicien des Red Devils. L'entraîneur allemand a également rejeté les suggestions selon lesquelles le Ramadan affecte les performances de Pogba pour Manchester United.

Le joueur de 29 ans a été remplacé en seconde période lors de la victoire de son équipe sur Norwich 3-2 samedi et a été hué par les supporters : "Non, j'ai juste senti que c'était le bon moment pour faire entrer des jambes et des joueurs frais", a déclaré Rangnick. "Cela avait aussi à voir avec le score à ce moment-là mais je n'ai pas pensé au Ramadan ou à quelque chose comme ça".