Manchester United, Pogba : "Les choses sont plus faciles pour tout le monde"

Paul Pogba, le milieu français de MU, s'est exprimé sur les changements qui se sont opérés au sein de son équipe depuis le changement d'entraineur.

Depuis un mois, Manchester United ne fait qu'empiler les victoires. En difficulté pendant des mois, les Red Devils sont redevenus une machine à gagner suite à l'arrivée à leurs commandes de l'entraineur norvégien Ole Gunner Solskjaer. Ce dernier a insufflé un nouvel état d'esprit, en même temps qu'il a provoqué un vrai électrochoc.

Le collectif mancunien revit, au même titre que les individualités qui la composent. Mais quel est le secret de la méthode de Solskjaer ? Quel levier a-t-il activé pour relancer cette formation ? Des questions auxquelles a répondu Paul Pogba, la star de l'équipe, dans un entretien à Sky Sports.

"Avec la manière dont nous jouons, nous avons plus de possession de balle. Nous savons où attaquer et où nous devons aller. Nous avons un meilleur système de jeu et plus de structure, a déclaré l'international tricolore. Cela rend les choses plus faciles pour tout le monde. Je ne dis pas cela uniquement pour moi. C'est vrai que j'ai marqué quelques buts et réalisé quelques passes décisives, mais c'est aussi valable pour l'ensemble de l'équipe".

Pogba apprécie ce regain de forme, d'autant plus qu'il signe un retour aux affaires en Premier League. MU est de nouveau en course pour arracher une place en Ligue des Champions la saison prochaine. "C'est vraiment super pour nous. C'est formidable de pouvoir montrer qu'on est de retour et qu'on se rapproche des leaders, a-t-il lâché. Nous avions besoin de points et nous avons montré que nous étions capables de battre une grande équipe". Pogba fait allusion au succès glané sur le terrain de Tottenham (1-0) dimanche dernier.