Manchester United : Pogba évoque les arrivées de Ronaldo et Varane

Paul Pogba a été sondé au micro de Telfoot sur le mercato mancunien.

Marqué par les arrivées de Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo, le mercato de Manchester United a été assez prolifique, voire carrément spectaculaire.

Et cela n'est pas pour déplaire à Paul Pogba, qui l'a mentionné au micro de Telefoot.

"C’est toujours un plaisir de jouer avec les meilleurs. C’est un boost pour l’équipe. Le niveau va augmenter. On souhaite que tout se passe très très bien », a confié le Français au sujet de la star portugaise.

L'ancien Turinois a ensuite évoqué Varane, son compatriote, qui vient renforcer la défense des Red Devils : "La venue de Raph c’est toujours positif, surtout pour le club. On a une très bonne relation, on se connaissait depuis très longtemps. Je suis heureux qu’il soit parmi nous et qu’il apporte son expérience et ses qualités".

Quid de son altercation avec Didier Deschamps à l'Euro 2020 ? Pogba n'élude pas et revient sur ce différend.

"Quand t’es joueur et t’es coach il y a des moments c’est comme ça. Dans le vestiaire aussi à des moments ça peut être tendu mais c’est comme ça, c’est le foot et c’est tout à fait normal", confié Pogba, qui se montre rassurant par rapport à sa bisbille avec DD.

"Il n'y a rien du tout, tout se passe très bien avec le coach"